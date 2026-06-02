Близо 200 атлети ще се включат в турнира “Самарско знаме“ в Стара Загора

  • 2 юни 2026 | 18:51
  • 62
  • 0
Близо 200 атлети ще се включат в лекоатлетическия турнир “Самарско знаме“ в Стара Загора, който ще се проведе утре. Това съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора, които са организатори на надпреварата заедно с Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) и Спортен клуб по лека атлетика "Берое". Състезанието ще се проведе на лекоатлетическата писта на стадион „Берое“, а стартът е предвиден за 15:30 часа.

Събитието има за цел да популяризира леката атлетика и да съхрани традициите на турнирните състезания в България. В тазгодишното издание участие ще вземат близо 200 атлети от цялата страна, които ще премерят сили в общо 13 дисциплини. Входът е свободен, посочват от администрацията.

Справка в официалния сайт на събитието показва, че надпреварата включва дисциплините 400 метра с препятствия за мъже и жени, скок височина за мъже и девйки до 18 години, 100 метра с препятствия за мъже и жени, тласкане на гюле за юноши до 20 години, 400 метра за жени, 1500 метра за девойки до 18 години, 100 метра гладко бягане за мъже и жени, както и 800 метра за мъже и жени.

