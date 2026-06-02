Световната атлетика ратифицира няколко планетарни рекорда

Световната атлетика официално ратифицира световните рекорди, поставени от Джош Хоуи, Йомиф Кеджелча и Тошиказу Янамаши. Заедно с тях бяха признати и световните рекорди за юноши и девойки до 20 години на Сарон Берхе, Купър Лутенхаус и Гаут Гаут.

Ратификацията на постижението на Кеджелча от 26:31 минути на 10 км при мъжете идва след дисквалификацията на Ронекс Кипруто, чийто резултат от 26:24 минути беше анулиран. Кипруто постави това време във Валенсия през януари 2020 г., но впоследствие получи наказание заради нарушаване на антидопинговите правила, което доведе до отмяна на резултатите му.

Така постижението на етиопеца Кеджелча от 26:31 минути, регистрирано в Кастейон на 16 февруари 2025 г., се превръща в следващото най-добро време, подлежащо на ратификация. В резултат на това двукратният световен сребърен медалист на 10 000 метра вече е носител на два световни рекорда, добавяйки този на 10 км към световния си рекорд на полумаратон от 57:30 минути, поставен във Валенсия през 2024 г.

Американецът Джош Хоуи постигна своя световен рекорд на 800 метра в зала на 24 януари по време на New Balance Indoor Grand Prix в Бостън – първото състезание от златния ранг на Световния атлетически тур в зала за сезона. С време от 1:42.50 той подобри с 0.17 секунди предишния рекорд от 1:42.67, поставен от Уилсън Кипкетер на Световното първенство в зала в Париж през 1997 г.

“Това далеч не е краят на пътя“, заяви Хоуи след състезанието. “Всъщност сме по-скоро в началото, така че се чувствам развълнуван.“

Японецът Тошиказу Яманиши постави първия в историята световен рекорд в спортното ходене на полумаратон, като измина дистанцията за 1:20:34 часа. Това се случи на 15 февруари по време на японския шампионат по спортно ходене на полумаратон в Кобе, състезание от бронзовия ранг на Световния тур по спортно ходене.

С това постижение двукратният световен шампион стана първият атлет, който надминава първоначалния стандарт за световен рекорд от 1:21:30 часа. Този стандарт беше одобрен от Съвета на Световната атлетика през декември, след като беше обявено, че полумаратонът и маратонът ще станат официални шосейни дистанции за състезанията по спортно ходене при мъжете и жените.

Официални рекорди и при подрастващите

Световната шампионка за девойки до 20 години Сарон Берхе от Етиопия постави световен рекорд в същата възрастова група на 1500 метра в зала. На 3 февруари в Острава 18-годишната атлетка пробяга дистанцията за 4:01.23, подобрявайки предишния рекорд от 4:01.57 на сънародничката си Лемлем Хайлу от 2020 г.

Американецът Купър Лутенхаус записа време от 1:44.03 на 14 февруари, с което подобри световния рекорд за юноши до 20 години на 800 метра в зала. Предишното върхово постижение от 1:44.35 принадлежеше на руснака Юрий Борзаковски от 2000 г. Впоследствие Лутенхаус стана най-младият победител в историята на световните първенства (в зала или на открито), след като 17-годишният талант спечели световната титла на 800 метра в зала в Торун през март.

Австралийският спринтьор Гаут Гаут постигна своя световен рекорд за юноши до 20 години на 200 метра от 19.67 секунди, защитавайки титлата си на австралийския шампионат в Сидни на 12 април. 18-годишният атлет подобри значително предишното си лично постижение от 20.02, което беше и рекорд на Океания при мъжете. Той също така свали 0.02 секунди от световния рекорд за юноши до 20 години от 19.69, поставен от Ерийън Найтън в Юджийн през 2022 г.

И тримата млади атлети – Берхе, Лутенхаус, и Гаут ще имат право да се състезават на Световното първенство по лека атлетика до 20 години в Орегон през август 2026 г.

