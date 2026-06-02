Ебеньо преследва първа победа в полумаратон от две години

Световният сребърен медалист на 10 000 метра от 2023 г. Даниел Ебеньо ще се опита да сложи край на двугодишното си чакане за победа в полумаратон, когато застане на старта на полумаратона в Чикаго на 7 юни. Ебеньо не е усещал вкуса на победата в 21-километровата дистанция след убедителния си триумф на полумаратона в Берлин през 2024 г., където грабна титлата с време 59:30.

В Берлин кениецът поведе изцяло кенийски подиум, изпреварвайки сънародниците си Амос Кургат и Исая Ласой, които финишираха съответно с 59:42 и 59:47.

Още преди майсторското си представяне в Берлин, Ебеньо вече беше изградил впечатляваща визитка в тази дисциплина. Той заяви присъствието си на полумаратонската сцена с победен дебют в състезанието в Мароко през 2019 г., където постигна 1:00:45 и изпревари местния фаворит Мохамед Зиани (1:01:17) и етиопеца Тефера Мосиса (1:01:34).

Второто му участие беше в Бахрейн през 2022 г., където постигна личен рекорд от 59:04, за да си осигури второто място. В това състезание сънародникът му Сабастиан Саве спечели първото място с време 58:58.

Ебеньо стартира решително кампанията си през 2023 г., като започна с победа в Истанбул с 59:52, изпреварвайки мароканеца Хишам Амгар (59:58) и етиопеца Хафту Теклу (1:00:03). Последва ново доминантно представяне в Ню Делхи, където пресече финалната линия с време 59:27, оставяйки зад себе си Чарлз Матата (1:00:05) и етиопеца Адису Гобена (1:00:51).

След това Ебеньо завърши звездния си сезон със сребърен медал на Световното първенство по полумаратон в Рига (Латвия) с време 59:14, финиширайки непосредствено зад Саве, който го изпревари с 59:10. По-рано този сезон 30-годишният атлет се опита да се пребори за подиум в Ню Йорк, но не успя и се класира на 13-о място с 1:00:50.

Ебеньо бързо се възстанови от това разочарование, като завърши на второ място в шосейното бягане на 10 км BOLDERBoulder в Колорадо (САЩ) на 25 май с време 29:06. Победител стана Патрик Кипроп с 28:35.

Той ще черпи увереност и от окуражаващия старт на кампанията си през 2026 г., след като спечели бронз на Световното първенство по крос-кънтри в Талахаси (Флорида), където записа време 28:45. В това глобално състезание Джейкъб Киплимо от Уганда спечели златото с 28:18, а Бериху Арегави от Етиопия взе среброто с 28:36.

В Чикаго към Ебеньо ще се присъедини Петер Нджеру, който пристига след победа на полумаратона Сан Блас в Пуерто Рико, където постигна време 1:03:15.

При жените кенийската група ще бъде водена от Джойлайн Чемутай. Тя започна сезона си през 2026 г. в блестяща форма, постигайки два последователни подиума – на полумаратона Сан Блас, където финишира с 1:15:17, и в шосейното бягане на 10 км във Ванкувър, където записа 32:44.

