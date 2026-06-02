  Наказаха съперник на Саръбоюков за 2 години

Наказаха съперник на Саръбоюков за 2 години

  • 2 юни 2026 | 17:26
Наказаха съперник на Саръбоюков за 2 години

Ямайският състезател в скока на дължина Кери Маклауд получи двугодишна забрана да се състезава. Санкцията е наложена от Отдела за почтеност на спортистите (AIU) към Световната атлетика заради нарушение на правилата за местонахождение.

Маклауд, който спечели бронзов медал на Световното първенство по лека атлетика в зала през 2024 г. в Китай, е признал нарушението на антидопинговите правила и е приел наказанието. Санкцията е в резултат на три пропуснати допинг теста в рамките на 12 месеца.

Атлетите са длъжни да предоставят информация за своето местонахождение, за да бъдат на разположение за внезапни проверки. Три подобни пропуска в рамките на една година водят до строги санкции.

Според информацията, пропуснатите от Маклауд тестове са били на 30 юни 2025 г., 9 август 2025 г. и 1 май 2026 г.

Периодът, в който той няма право да се състезава, е от 28 май 2026 г. до 27 май 2028 г.

Снимки: Gettyimages

Нгетич, Обири и Локеди подновяват съперничеството си в Ню Йорк на 10 км

  • 2 юни 2026 | 16:25
Глобиха Атлетическата федерация на Обединеното кралство с 350 000 паунда за “предотвратимата“ смърт на паралимпиец

  • 2 юни 2026 | 16:02
Рекордьорът на Индия в скока на дължина отново над 8 метра

  • 2 юни 2026 | 14:43
Ебеньо преследва първа победа в полумаратон от две години

  • 2 юни 2026 | 13:26
Световната атлетика ратифицира няколко планетарни рекорда

  • 2 юни 2026 | 13:14
Божидар Саръбоюков стартира и на Диамантената лига в Рим

  • 2 юни 2026 | 10:56
Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

  • 2 юни 2026 | 16:12
Сампдория гледа към Веласкес

  • 2 юни 2026 | 16:32
Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

  • 2 юни 2026 | 15:42
11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

  • 2 юни 2026 | 12:15
Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

  • 2 юни 2026 | 13:12
Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

  • 2 юни 2026 | 12:44
