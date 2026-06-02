Наказаха съперник на Саръбоюков за 2 години

Ямайският състезател в скока на дължина Кери Маклауд получи двугодишна забрана да се състезава. Санкцията е наложена от Отдела за почтеност на спортистите (AIU) към Световната атлетика заради нарушение на правилата за местонахождение.

Маклауд, който спечели бронзов медал на Световното първенство по лека атлетика в зала през 2024 г. в Китай, е признал нарушението на антидопинговите правила и е приел наказанието. Санкцията е в резултат на три пропуснати допинг теста в рамките на 12 месеца.

Атлетите са длъжни да предоставят информация за своето местонахождение, за да бъдат на разположение за внезапни проверки. Три подобни пропуска в рамките на една година водят до строги санкции.

Според информацията, пропуснатите от Маклауд тестове са били на 30 юни 2025 г., 9 август 2025 г. и 1 май 2026 г.

Периодът, в който той няма право да се състезава, е от 28 май 2026 г. до 27 май 2028 г.

