Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Нгетич, Обири и Локеди подновяват съперничеството си в Ню Йорк на 10 км

Нгетич, Обири и Локеди подновяват съперничеството си в Ню Йорк на 10 км

  • 2 юни 2026 | 16:25
  • 307
  • 0
Нгетич, Обири и Локеди подновяват съперничеството си в Ню Йорк на 10 км

Световната шампионка по крос-кънтри Агнес Нгетич, двукратната победителка в Бостънския маратон Шарън Локеди и кралицата на Нюйоркския маратон Хелън Обири са готови да възродят ожесточеното си съперничество в събота (6 юни), когато кенийското трио ще премери сили в шосейното бягане на 10 км в Ню Йорк.

Трите атлетки се изправиха една срещу друга за последно на полумаратона в Ню Йорк на 15 март, където Обири наложи волята си и финишира първа с победно време от 1:06:33.

Локеди завърши на второ място с време 1:07:10, докато британката Меган Кийт допълни подиума, след като записа 1:07:13. В същото време Нгетич имаше необичайно слабо представяне и остана на 13-то място с 1:10:25.

Въпреки че Одири и Локеди може да са имали предимство в полумаратона, съботният сблъсък се пренася на специализирания терен на Нгетич. 25-годишната атлетка държи световния рекорд на 10 км шосейно бягане при жените след постижението си от 28:46 във Валенсия през 2024 г. Тя също така е носителка на световния рекорд на 10 км само за жени, благодарение на представянето си от 29:27 на състезанието Adidas Adizero Road to Records през 2025 г. в Херцогенаурах, Германия.

Нгетич пристига в Ню Йорк, окуражена от блестящия старт на кампанията си през 2026 г. Тя откри сезона, като спечели първата си световна титла на Световното първенство по крос-кънтри в Талахаси, Флорида, триумфирайки с време 31:28.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Божидар Саръбоюков стартира и на Диамантената лига в Рим

Божидар Саръбоюков стартира и на Диамантената лига в Рим

  • 2 юни 2026 | 10:56
  • 5607
  • 3
Фреди Роу почти подобри рекорд на Стив Крам на 1500 метра

Фреди Роу почти подобри рекорд на Стив Крам на 1500 метра

  • 1 юни 2026 | 17:47
  • 1750
  • 0
Аарън Рамзи изненада феновете с невероятно време на маратона в Стокхолм

Аарън Рамзи изненада феновете с невероятно време на маратона в Стокхолм

  • 1 юни 2026 | 15:25
  • 919
  • 1
Божидар Саръбоюков с отличие от “Академия бъдещето на България“

Божидар Саръбоюков с отличие от “Академия бъдещето на България“

  • 1 юни 2026 | 14:33
  • 581
  • 1
Започна обновяването на лекоатлетическата писта на стадион “Миньор“ в Перник

Започна обновяването на лекоатлетическата писта на стадион “Миньор“ в Перник

  • 1 юни 2026 | 14:03
  • 1258
  • 0
Състезание в Рила привлича родители, деца и туристи с нова достъпна дистанция

Състезание в Рила привлича родители, деца и туристи с нова достъпна дистанция

  • 1 юни 2026 | 13:50
  • 850
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

  • 2 юни 2026 | 16:12
  • 12555
  • 44
Сампдория гледа към Веласкес

Сампдория гледа към Веласкес

  • 2 юни 2026 | 16:32
  • 6635
  • 5
Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

  • 2 юни 2026 | 15:42
  • 5345
  • 2
11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

  • 2 юни 2026 | 12:15
  • 31007
  • 46
Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

  • 2 юни 2026 | 13:12
  • 15418
  • 21
Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

  • 2 юни 2026 | 12:44
  • 12980
  • 27