Нгетич, Обири и Локеди подновяват съперничеството си в Ню Йорк на 10 км

Световната шампионка по крос-кънтри Агнес Нгетич, двукратната победителка в Бостънския маратон Шарън Локеди и кралицата на Нюйоркския маратон Хелън Обири са готови да възродят ожесточеното си съперничество в събота (6 юни), когато кенийското трио ще премери сили в шосейното бягане на 10 км в Ню Йорк.

Трите атлетки се изправиха една срещу друга за последно на полумаратона в Ню Йорк на 15 март, където Обири наложи волята си и финишира първа с победно време от 1:06:33.

Локеди завърши на второ място с време 1:07:10, докато британката Меган Кийт допълни подиума, след като записа 1:07:13. В същото време Нгетич имаше необичайно слабо представяне и остана на 13-то място с 1:10:25.

Въпреки че Одири и Локеди може да са имали предимство в полумаратона, съботният сблъсък се пренася на специализирания терен на Нгетич. 25-годишната атлетка държи световния рекорд на 10 км шосейно бягане при жените след постижението си от 28:46 във Валенсия през 2024 г. Тя също така е носителка на световния рекорд на 10 км само за жени, благодарение на представянето си от 29:27 на състезанието Adidas Adizero Road to Records през 2025 г. в Херцогенаурах, Германия.

Нгетич пристига в Ню Йорк, окуражена от блестящия старт на кампанията си през 2026 г. Тя откри сезона, като спечели първата си световна титла на Световното първенство по крос-кънтри в Талахаси, Флорида, триумфирайки с време 31:28.

