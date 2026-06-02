Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Отговориха на обвиненията на кандидата за президент на Реал Мадрид

Отговориха на обвиненията на кандидата за президент на Реал Мадрид

  • 2 юни 2026 | 17:33
  • 797
  • 0
Отговориха на обвиненията на кандидата за президент на Реал Мадрид

Избирателната комисия за предстоящия вот за президент на Реал Мадрид отговори на обвиненията на Енрике Рикелме, че той не е получил достъп до избирателния списък. Отделно кандидатът изрази опасения за възможни манипулации във вота. Изборите са в неделя (7 юни), а Рикелме се изправя срещу настоящия президент Флорентино Перес.

Ето какво публикуваха от Избирателната комисия:

В отговор на изявленията на кандидата Енрике Рикелме, в които той твърди, че само една от кандидатурите има достъп до избирателния списък на клуба, както и изразените съмнения и недоверие относно съхранението и опазването на гласовете по пощата, настоящата Избирателна комисия заявява следното:

1 Избирателната комисия не е предоставяла избирателния списък на нито една от кандидатурите, участващи в изборите, насрочени за 7 юни.

2 Избирателната комисия е уведомила писмено и двете кандидатури за процедурата по изпращане на информация, документи и материали до членовете. Освен това кандидатът Енрике Рикелме е бил информиран лично за тази процедура в деня, в който е подал кандидатурата си.

3 Тази процедура е установена в правилника, уреждащ изборния процес (т. 2 от раздела за избирателния списък), публикуван за тази цел. В правилника е посочено, че кандидатурите трябва да предоставят на Избирателната комисия информацията, документите и материалите, които желаят да изпратят до членовете, а клубът поема отговорността за тяхното разпространение.

4 Избирателната комисия определи понеделник, 1 юни, 18:00 ч., като краен срок за получаване на информацията, документите и материалите, които всяка кандидатура желае да изпрати до членовете.

5 Избирателната комисия изразява сериозна загриженост относно изявленията на Енрике Рикелме, които поставят под съмнение съхранението и сигурността на гласовете, подадени по пощата. В отговор на въпрос от тази кандидатура по темата Комисията е предоставила писмено следното разяснение, от което цитираме откъс:

„С цел повишаване на прозрачността и доверието в процедурата по съхранение на пощенските гласове, кандидатурите, които поискат това, могат да определят свой надлежно акредитиран представител, който да присъства непрекъснато в близост до достъпа до помещението, определено за съхранение на бюлетините.

Присъствието на представителите в тази зона ще се счита за осъществявано в пространство, подлежащо на действащите системи за наблюдение и сигурност в клубните съоръжения, и ще бъде предмет на приложимите правила за видеонаблюдение и обработка на изображения съгласно действащото законодателство.“

6 Следователно всяка информация, документация или материал, достигнали до членовете чрез клуба от която и да е кандидатура, са били обработени в съответствие с действащата процедура и правилник.

7 Избирателната комисия стриктно и прецизно спазва приложимите разпоредби през целия текущ изборен процес и поради това настоява за уважение към нейната работа.

Съперникът на Перес: Родри идва в Реал Мадрид, а утре ще разкрия още един нов
Съперникът на Перес: Родри идва в Реал Мадрид, а утре ще разкрия още един нов
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

От Манчестър Юнайтед са набелязали ляв бек за над 50 милиона паунда

От Манчестър Юнайтед са набелязали ляв бек за над 50 милиона паунда

  • 2 юни 2026 | 17:11
  • 2790
  • 3
Клаузата на Палиня изтече и Тотнъм не я активира

Клаузата на Палиня изтече и Тотнъм не я активира

  • 2 юни 2026 | 16:51
  • 1558
  • 0
Eвропейски отбори са фаворити за титлата на Мондиал 2026

Eвропейски отбори са фаворити за титлата на Мондиал 2026

  • 2 юни 2026 | 16:36
  • 869
  • 1
Сержио Консейсао също вече е свободен

Сержио Консейсао също вече е свободен

  • 2 юни 2026 | 16:15
  • 1483
  • 0
Юве може да вземе Коке като част от сделката за Николас Гонсалес

Юве може да вземе Коке като част от сделката за Николас Гонсалес

  • 2 юни 2026 | 16:12
  • 1082
  • 1
Болоня официално обяви новия наставник

Болоня официално обяви новия наставник

  • 2 юни 2026 | 16:11
  • 1014
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

  • 2 юни 2026 | 16:12
  • 22511
  • 89
Сампдория гледа към Веласкес

Сампдория гледа към Веласкес

  • 2 юни 2026 | 16:32
  • 14481
  • 28
Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

  • 2 юни 2026 | 15:42
  • 8103
  • 3
11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

  • 2 юни 2026 | 12:15
  • 35394
  • 51
Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

  • 2 юни 2026 | 13:12
  • 18240
  • 28
Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

  • 2 юни 2026 | 12:44
  • 15321
  • 36