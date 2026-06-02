Отговориха на обвиненията на кандидата за президент на Реал Мадрид

Избирателната комисия за предстоящия вот за президент на Реал Мадрид отговори на обвиненията на Енрике Рикелме, че той не е получил достъп до избирателния списък. Отделно кандидатът изрази опасения за възможни манипулации във вота. Изборите са в неделя (7 юни), а Рикелме се изправя срещу настоящия президент Флорентино Перес.

Ето какво публикуваха от Избирателната комисия:

В отговор на изявленията на кандидата Енрике Рикелме, в които той твърди, че само една от кандидатурите има достъп до избирателния списък на клуба, както и изразените съмнения и недоверие относно съхранението и опазването на гласовете по пощата, настоящата Избирателна комисия заявява следното:

1 Избирателната комисия не е предоставяла избирателния списък на нито една от кандидатурите, участващи в изборите, насрочени за 7 юни.

2 Избирателната комисия е уведомила писмено и двете кандидатури за процедурата по изпращане на информация, документи и материали до членовете. Освен това кандидатът Енрике Рикелме е бил информиран лично за тази процедура в деня, в който е подал кандидатурата си.

3 Тази процедура е установена в правилника, уреждащ изборния процес (т. 2 от раздела за избирателния списък), публикуван за тази цел. В правилника е посочено, че кандидатурите трябва да предоставят на Избирателната комисия информацията, документите и материалите, които желаят да изпратят до членовете, а клубът поема отговорността за тяхното разпространение.

4 Избирателната комисия определи понеделник, 1 юни, 18:00 ч., като краен срок за получаване на информацията, документите и материалите, които всяка кандидатура желае да изпрати до членовете.

5 Избирателната комисия изразява сериозна загриженост относно изявленията на Енрике Рикелме, които поставят под съмнение съхранението и сигурността на гласовете, подадени по пощата. В отговор на въпрос от тази кандидатура по темата Комисията е предоставила писмено следното разяснение, от което цитираме откъс:

„С цел повишаване на прозрачността и доверието в процедурата по съхранение на пощенските гласове, кандидатурите, които поискат това, могат да определят свой надлежно акредитиран представител, който да присъства непрекъснато в близост до достъпа до помещението, определено за съхранение на бюлетините.

Присъствието на представителите в тази зона ще се счита за осъществявано в пространство, подлежащо на действащите системи за наблюдение и сигурност в клубните съоръжения, и ще бъде предмет на приложимите правила за видеонаблюдение и обработка на изображения съгласно действащото законодателство.“

6 Следователно всяка информация, документация или материал, достигнали до членовете чрез клуба от която и да е кандидатура, са били обработени в съответствие с действащата процедура и правилник.

7 Избирателната комисия стриктно и прецизно спазва приложимите разпоредби през целия текущ изборен процес и поради това настоява за уважение към нейната работа.

