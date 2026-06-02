Панатинайкос с безпрецедентно решение в опит да отнеме короната на Олимпиакос

В необичаен ход, целящ подобряване на фокуса и дисциплината преди финалната серия за титлата, Панатинайкос ще се събере на лагер в хотел преди сблъсъците с Олимпиакос за шампионската титла на Гърция.

Според информация на SDNA, след тренировката във вторник играчите и треньорите на Панатинайкос ще се настанят в хотел, за да останат изолирани и напълно концентрирани върху финалите на гръцкото първенство срещу вечния съперник и действащ първенец Олимпиакос.

Това представлява промяна в досегашната практика по време на престоя на Ергин Атаман в Панатинайкос. Обикновено отборът отсядаше в хотел само в дните на мачовете срещу Олимпиакос, и то след сутрешната тренировка.

Този път обаче подготовката е засилена, като клубът е избрал по-ранно и по-структурирано събиране в хотел, за да осигури максимална концентрация преди финалите.

SDNA съобщава, че дори по време на мачовете от Евролигата през този сезон, включително плейофите, отборът не е отсядал в хотел преди срещите.

Според информациите, в понеделник собственикът на клуба Димитрис Янакопулос е изразил недоволството си по време на тренировка, като е призовал за по-добра концентрация и е поискал задължително спечелване на титлата в гръцкото първенство.

Финалната серия в гръцката лига, в която се играе до три победи от пет мача, започва в сряда в „Двореца на мира и приятелството“ в Пирея.

