  • 2 юни 2026 | 11:40
Живко Желев: Реалното класиране на Хасково е седмо място

ОФК Хасково завърши на деветата позиция през сезон 2025/26 в Югоизточната Трета лига. Тимът имаше своите колебания в началото на кампанията, подобри представянето си, но не успя да събере повече от 52 точки, оставящи го само на 2 от седмия и осмия в подреждането.

Във втори пореден сезон тимът завършва в средата на класирането, подобрявайки се с две места спрямо предходната кампания, когато остана 11-ти с актив от 48 точки.

Старши треньорът на „червените“ Живко Желев сподели своето мнение относно кампанията на отбора и реалните му възможности:

„Можехме да сме малко по-напред. Реалното ни класиране, което щеше да е заслужено, е седмо място. За съжаление, в последните 2-3 кръга паднахме малко под това място, но мисля, че според възможностите ни беше да завършим седми.“

ОФК Хасково е един от отборите, в групата, който успешно съчетава в редиците си млади състезатели и по-опитни играчи. Това несъмнено води до подобряване в нивото на развиващите се футболисти:

„И на тренировки, и на мачове израснаха поне двама-трима от малките, което е успех за нас. Със сигурност ще е много по-трудно без опитните. Далеч сме от мисълта, че само с млади ще успеем да поддържаме едно средно ниво в групата. Просто големите градове като Пловдив и София обират най-добрите млади състезатели.“

Живко Желев сподели какво е необходимо, за да може отборът да преследва челните позиции в класирането, където реално е мястото на тим от град с футболни традиции като Хасково:

„Според мен имаше само два отбора в групата, които са с по-малък бюджет от нашия, така че спрямо това мястото ни е добро. Никога не сме имали кой знае какъв бюджет, но ако имаме още малко, смятам, че можем да се борим с най-силните в групата. Все пак класата струва пари. Нуждаем се от още 1-2 класни играчи, за да надградим. Надявам се, че ще намерим още малко финансиране.“

