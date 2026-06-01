Шефката на "Ролан Гарос" Моресмо защити човешката преценка след спора за отсъждането на Рууд

Електронната система за отсъждане на удари на линиите (ЕЛК) все още не е 100% надеждна на клей и това е причината да не бъде използвана на Откритото първенство по тенис на Франция, заяви турнирният директор Амели Моресмо.

Въпросът със съдиите на "Ролан Гарос" бе повдигнат отново в неделя, когато Каспер Рууд загуби с 5:7, 6:7(8), 7:5, 2:6 срещу Жоао Фонсека. Проблемното разиграване бе в тайбрека на втория сет, когато удар на бразилеца се приземи край линията и наложи реакция от страна на съдията Лоис Енгзел. Тя лично слезе от стола и извърши проверка, след която даде точката на Фонсека. Според системата, която използват телевизиите обаче, ударът е бил в аут.

Моресмо обясни днес, че предпочита човешкото око пред технология, която не е напълно надеждна.

"На подготвителните турнири на клей се убедихме, че системата не е напълно надеждна. В ден днешен тя не работи на 100%, така че ще продължаваме да се доверяваме на човешкото око", заяви Моресмо, цитирана от АП.

През миналата година "Уимбълдън", турнирът с най-дълги традиции в Големия шлем, замени съдиите на линията с ЕЛК и на практика "Ролан Гарос" остана единственият от големите четири без електронна система. Австралия и САЩ отдавна премахнаха хората на линиите и оставиха само съдията на стола.

WТА и АТР също въведоха електронни системи на всички турнири на клей, но домакините на Големия шлем сами избират дали да използват системата. Диспутите на "Ролан Гарос" не са рядкост, но Моресмо смята, че самите тенисисти разбират, че системата не е напълно надеждна на настилката в Париж. Причина за това е променливото време, което затруднява дигиталното проследяване на топката.

"Не сме получили достатъчно обратна възраст, за да бъдем убедени във въвеждането на системата. Точно в момента ние се доверяваме повече на хората и решението за 2026 вече е взето. Ще видим за следващата година. Отворени сме към новите технологии, с които можем да разполагаме", каза още тя.

Моресмо добави, че самият Рууд "също не беше изненадан от решението", предвид реакцията му.

