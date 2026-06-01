  Даниел Вайехо ще се прости с половината от спечеленото на "Ролан Гарос"

Даниел Вайехо ще се прости с половината от спечеленото на "Ролан Гарос"

  • 1 юни 2026 | 15:45
Даниел Вайехо ще се прости с половината от спечеленото на "Ролан Гарос"

Парагвайският тенисист Адолфо Даниел Вайехо беше санкциониран с половината от паричните средства, спечелени от участието му на Откритото първенство на Франция, след като заяви, че мачът му от втория кръг не е трябвало да бъде ръководен от жена, обяви директорът на турнира Амели Моресмо, цитирана от агенция АР.

Вайехо загуби от френския тийнейджър Моиз Куаме миналата седмица след напрегната петсетова битка, продължила близо пет часа. По-късно той каза пред уебсайта Clay, че „този тип мачове трябва да бъдат ръководени от мъж“. Парагваецът вече бе глобен и Френската федерация по тенис. След победата на Куаме с 6:3, 7:5, 3:6, 2:6, 7:6(8), Даниел Вайехо заяви: „Много е трудно за една жена да се справи.”

Директорът на „Ролан Гарос“ Амели Моресмо коментира пред репортери, че на тенисиста е наложена глоба от 65 000 евро, „която представлява приблизително половината от наградата му“.

„Очевидно това е неприемливо“, каза Моресмо и допълни: „За пореден път - подобни забележки нямат място тук.“

Играчите, достигнали до втория кръг на Откритото първенство на Франция, получават 130 000 евро.

Парагваецът Вайехо каза, че съдията Ана Карвальо от Бразилия не е контролирала зрителите, а по повод Куаме, той заяви, че „е губил много време при няколко случая - лежал на корта или се бавил“.

Александър Донски влезе в основната схема на сингъл на "Чалънджър" в РЮА

