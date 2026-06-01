Девъръл Рамзи пред Sportal.bg: Спечелихме със сърце и битка, само Локо!

Една от звездите на Локомотив Пловдив Девъръл Рамзи сподели пред Sportal.bg след победата над Балкан в мач №4 от финалния плейоф на Sesame НБЛ, че той и съотборниците му са спечелили с битка и сърце. Локо изравни серията до 2-2, изоставайки с 0-2, а решаващият пети мач е в петък в Ботевград.
- Поздравления за победата. Какво е чувството да стигнете от 0-2 до 2-2?
- Чувството е страхотно. Така беше и в предишната серия, затова знаехме как да подходим мач за мач. Искахме да защитим домашния ни терен, феновете ни оказаха нужната подкрепа и се чувстваме страхотно да вземем два поредни мача.
- Как спечелихте този мач?
- Просто със сърце. И с битка. Сборихме се. Знаехме, че ни чака дълъг мач, знаем, че те са добър отбор. Бяхме готови за битка и се надявахме нещата да се получат добре за нас.
- Какви са очакванията ти за мач №5?
- Искаме просто да отидем там и да играем здраво. Да изиграем един здрав мач, да се борим. Борбен дух и сърце - това ни доведе дотук. Просто трябва да продължим да се борим.
- Какво искаш да кажеш на феновете?
- Наистина оценяваме подкрепата им. Надяваме се де се появите отново за мач номер 5 и само Локо!Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Борислав Цветанов