Девъръл Рамзи пред Sportal.bg: Спечелихме със сърце и битка, само Локо!

  • 1 юни 2026 | 22:12
Една от звездите на Локомотив Пловдив Девъръл Рамзи сподели пред Sportal.bg след победата над Балкан в мач №4 от финалния плейоф на Sesame НБЛ, че той и съотборниците му са спечелили с битка и сърце. Локо изравни серията до 2-2, изоставайки с 0-2, а решаващият пети мач е в петък в Ботевград.

- Поздравления за победата. Какво е чувството да стигнете от 0-2 до 2-2?

- Чувството е страхотно. Така беше и в предишната серия, затова знаехме как да подходим мач за мач. Искахме да защитим домашния ни терен, феновете ни оказаха нужната подкрепа и се чувстваме страхотно да вземем два поредни мача.

14 Локомотив Пловдив 84:78 Балкан

- Как спечелихте този мач?

- Просто със сърце. И с битка. Сборихме се. Знаехме, че ни чака дълъг мач, знаем, че те са добър отбор. Бяхме готови за битка и се надявахме нещата да се получат добре за нас.

- Какви са очакванията ти за мач №5?

- Искаме просто да отидем там и да играем здраво. Да изиграем един здрав мач, да се борим. Борбен дух и сърце - това ни доведе дотук. Просто трябва да продължим да се борим.

- Какво искаш да кажеш на феновете?

- Наистина оценяваме подкрепата им. Надяваме се де се появите отново за мач номер 5 и само Локо!

Снимки: Борислав Цветанов

