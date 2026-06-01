Собственикът на Панатинайкос с гневно обръщение към отбора преди финалите срещу Олимпиакос

Собственикът на Панатинайкос Димитрис Янакопулос е изразил гнева си пред отбора по време на тренировката в понеделник, настоявайки играчите да се концентрират и да спечелят титлата в гръцкото първенство преди финалната серия срещу вечния съперник Олимпиакос.

Според информацията, идваща от Гърция, собственикът на Панатинайкос е бил изключително ядосан по време на заниманието и е отправил остро послание към тима преди финалите в Баскет лига.

Журналистът от SDNA Йоргос Закас съобщава, че Янакопулос е засегнал три основни теми: реакцията на отбора след отпадането от плейофите на Евролигата, усещането за отпускане след този неуспех и ясното изискване за спечелване на домашния шампионат.

Твърди се, че той е говорил много сурово на играчите с цел да ги "събуди" след това, което е определил като неприемлива реакция на отпадането от Евролигата след поражението с 2-3 в плейофите от Валенсия.

Янакопулос този път е бил необичайно строг, като е дал ясно да се разбере, че спечелването на гръцкия шампионат е задължително както за клуба, така и за неговите фенове.

С провала срещу Валенсия Панатинайкос пропусна възможността да играе във Финалната четворка, която се проведе в собствената зала на "детелините" и където големият съперник Олимпиакос спечели титлата.

След това отпадане ПАО постигна две лесни победи над Миконос в четвъртфиналите на местното първенство, но срещна сериозни затруднения в полуфиналите срещу ПАОК, като и двата мача бяха тежки, включително трилър с продължение в първия двубой в Атина.

Финалите в гръцката лига, които се играят във формат до три победи от пет мача, започват в сряда в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея.

