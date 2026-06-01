Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Открита тренировка на националите по волейбол
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Собственикът на Панатинайкос с гневно обръщение към отбора преди финалите срещу Олимпиакос

Собственикът на Панатинайкос с гневно обръщение към отбора преди финалите срещу Олимпиакос

  • 1 юни 2026 | 14:56
  • 209
  • 0
Собственикът на Панатинайкос с гневно обръщение към отбора преди финалите срещу Олимпиакос

Собственикът на Панатинайкос Димитрис Янакопулос е изразил гнева си пред отбора по време на тренировката в понеделник, настоявайки играчите да се концентрират и да спечелят титлата в гръцкото първенство преди финалната серия срещу вечния съперник Олимпиакос.

Според информацията, идваща от Гърция, собственикът на Панатинайкос е бил изключително ядосан по време на заниманието и е отправил остро послание към тима преди финалите в Баскет лига.

Журналистът от SDNA Йоргос Закас съобщава, че Янакопулос е засегнал три основни теми: реакцията на отбора след отпадането от плейофите на Евролигата, усещането за отпускане след този неуспех и ясното изискване за спечелване на домашния шампионат.

Твърди се, че той е говорил много сурово на играчите с цел да ги "събуди" след това, което е определил като неприемлива реакция на отпадането от Евролигата след поражението с 2-3 в плейофите от Валенсия.

Атаман вече започна психологическа война с Олимпиакос: По-добри сме от тях!
Атаман вече започна психологическа война с Олимпиакос: По-добри сме от тях!

Янакопулос този път е бил необичайно строг, като е дал ясно да се разбере, че спечелването на гръцкия шампионат е задължително както за клуба, така и за неговите фенове.

С провала срещу Валенсия Панатинайкос пропусна възможността да играе във Финалната четворка, която се проведе в собствената зала на "детелините" и където големият съперник Олимпиакос спечели титлата.

Ето кога Везенков и Олимпиакос ще се сблъскат с Панатинайкос за титлата в Гърция
Ето кога Везенков и Олимпиакос ще се сблъскат с Панатинайкос за титлата в Гърция

След това отпадане ПАО постигна две лесни победи над Миконос в четвъртфиналите на местното първенство, но срещна сериозни затруднения в полуфиналите срещу ПАОК, като и двата мача бяха тежки, включително трилър с продължение в първия двубой в Атина.

Финалите в гръцката лига, които се играят във формат до три победи от пет мача, започват в сряда в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Националните отбори на България с нови автобуси

Националните отбори на България с нови автобуси

  • 1 юни 2026 | 10:14
  • 3791
  • 7
Коди се сбогува със Звезда с емоционално послание

Коди се сбогува със Звезда с емоционално послание

  • 1 юни 2026 | 09:27
  • 1781
  • 0
Академик Бултекс 99 се раздели с Константин Паисиев

Академик Бултекс 99 се раздели с Константин Паисиев

  • 31 май 2026 | 19:56
  • 1144
  • 1
Атаман вече започна психологическа война с Олимпиакос: По-добри сме от тях!

Атаман вече започна психологическа война с Олимпиакос: По-добри сме от тях!

  • 31 май 2026 | 17:41
  • 1361
  • 0
Ето кога Везенков и Олимпиакос ще се сблъскат с Панатинайкос за титлата в Гърция

Ето кога Везенков и Олимпиакос ще се сблъскат с Панатинайкос за титлата в Гърция

  • 31 май 2026 | 17:37
  • 1860
  • 1
Феновете на Балкан отново "атакуват" Пловдив за мач №4 с Локо

Феновете на Балкан отново "атакуват" Пловдив за мач №4 с Локо

  • 31 май 2026 | 15:14
  • 2557
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 10377
  • 5
Световните вицешампиони с открита тренировка! Гледайте на живо!

Световните вицешампиони с открита тренировка! Гледайте на живо!

  • 1 юни 2026 | 14:09
  • 2201
  • 0
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 5924
  • 50
България стартира с контролите срещу неудобен съперник

България стартира с контролите срещу неудобен съперник

  • 1 юни 2026 | 07:20
  • 13382
  • 36
Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

  • 1 юни 2026 | 11:58
  • 8674
  • 24
Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

  • 1 юни 2026 | 09:59
  • 8850
  • 13