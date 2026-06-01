Марио Хезоня бе избран за MVP на испанското първенство

  • 1 юни 2026 | 15:44
Крилото на Реал Мадрид Марио Хезоня беше обявен официално за Най-полезен играч (MVP) на редовния сезон 2025/26 в испанската Лига Ендеса.

Освен престижното отличие, хърватската звезда на "лос бланкос" получи и още едно признание, след като беше избран и в Идеалния отбор на Лига Ендеса за втора поредна година.

Мадридчани завършиха на върха в класирането в редовния сезон в испанското първенство, а Хезоня записа средни показатели от 17.5 точки, 4.9 борби, 1.9 асистенции и 1 открадната топка.

Хезоня помогна на тима да достигне и до финала на Евролигата, като направи силен мач срещу Олимпиакос, но в крайна сметка трофеят отиде в ръцете на гръцкия гранд.

Снимки: Imago

