Александър Донски влезе в основната схема на сингъл на "Чалънджър" в РЮА

  • 1 юни 2026 | 15:04
Националът на България за купа "Дейвис" Александър Донски се класира за основната схема на сингъл на турнира на клей от сериите "Чалънджър 50" в Сентурион (Република Южна Африка) с награден фонд от 63 хиляди долара.

27-годишният българин, поставен под номер 3 в пресявките, направи обрат и победи във втория кръг Наоя Хонда (Япония) с 2:6, 6:3, 6:4. Срещата продължи два часа и две минути.

Донски допусна два пробива и загуби първия сет с 2:6, но след това пое инициативата и доминира до края на мача. Българинът спечели втората част с единствен пробив в четвъртия гейм, а в третия сет стигна до пробив за 4:3, след което задържа преднината си, за да стигне до победата.

Александър Донски ще участва и в надпреварата на двойки. Българинът и представителят на домакините Алек Бекли ще играят в първия кръг срещу вторите поставени в схемата при дуетите Константен Кузмин (Франция) и Роберт Стромбахс (Латвия).

