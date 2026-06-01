Георги Глушков получи званието "Почетен гражданин на Ямбол"

Президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков бе удостоен със званието "Почетен гражданин на Ямбол". Това се случи по-рано днес на церемония, провела се в града. Художникът Цветан Казанджиев, който получи същото признание, и кметът на Община Ямбол Валентин Ревански също уважиха събитието.

"Преди малко повече от 50 години, когато дойдох в Ямбол, за мен той беше най-красивият град. Не подозирах, че той ще промени изцяло моя живот. Сега се радвам, че градът е станал още по-красив. Надявам се спортната магия на баскетбола отново да завладее сърцата на хората", сподели Георги Глушков.

Пожелания баскетболният отбор на Ямбол отново да се върне на позициите, които заслужава, отправи също президентът на Левски Константин Папазов, който също беше сред официалните гости на тържествената сесия по повод Деня на Ямбол.

Снимки: Община Ямбол/Фейсбук

