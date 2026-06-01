Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Георги Глушков получи званието "Почетен гражданин на Ямбол"

Георги Глушков получи званието "Почетен гражданин на Ямбол"

  • 1 юни 2026 | 19:33
  • 190
  • 0
Георги Глушков получи званието "Почетен гражданин на Ямбол"

Президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков бе удостоен със званието "Почетен гражданин на Ямбол". Това се случи по-рано днес на церемония, провела се в града. Художникът Цветан Казанджиев, който получи същото признание, и кметът на Община Ямбол Валентин Ревански също уважиха събитието.

"Преди малко повече от 50 години, когато дойдох в Ямбол, за мен той беше най-красивият град. Не подозирах, че той ще промени изцяло моя живот. Сега се радвам, че градът е станал още по-красив. Надявам се спортната магия на баскетбола отново да завладее сърцата на хората", сподели Георги Глушков.

Пожелания баскетболният отбор на Ямбол отново да се върне на позициите, които заслужава, отправи също президентът на Левски Константин Папазов, който също беше сред официалните гости на тържествената сесия по повод Деня на Ямбол.

Снимки: Община Ямбол/Фейсбук

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Марио Хезоня бе избран за MVP на испанското първенство

Марио Хезоня бе избран за MVP на испанското първенство

  • 1 юни 2026 | 15:44
  • 353
  • 0
Собственикът на Панатинайкос с гневно обръщение към отбора преди финалите срещу Олимпиакос

Собственикът на Панатинайкос с гневно обръщение към отбора преди финалите срещу Олимпиакос

  • 1 юни 2026 | 14:56
  • 1307
  • 0
Треньорът на АСВЕЛ потвърди, че напуска, наследникът му е ясен

Треньорът на АСВЕЛ потвърди, че напуска, наследникът му е ясен

  • 1 юни 2026 | 14:17
  • 746
  • 0
Националните отбори на България с нови автобуси

Националните отбори на България с нови автобуси

  • 1 юни 2026 | 10:14
  • 4316
  • 7
Коди се сбогува със Звезда с емоционално послание

Коди се сбогува със Звезда с емоционално послание

  • 1 юни 2026 | 09:27
  • 2061
  • 0
Академик Бултекс 99 се раздели с Константин Паисиев

Академик Бултекс 99 се раздели с Константин Паисиев

  • 31 май 2026 | 19:56
  • 1213
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

На почивката: България 0:0 Черна гора

На почивката: България 0:0 Черна гора

  • 1 юни 2026 | 19:40
  • 11921
  • 47
Двата отбора "се захапаха" в Пловдив, звезда на домакините се контузи

Двата отбора "се захапаха" в Пловдив, звезда на домакините се контузи

  • 1 юни 2026 | 19:38
  • 2942
  • 5
Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 16132
  • 14
България отново ще бъде волейбол през септември!

България отново ще бъде волейбол през септември!

  • 1 юни 2026 | 15:47
  • 14630
  • 4
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 16295
  • 126
Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

  • 1 юни 2026 | 11:58
  • 16785
  • 52