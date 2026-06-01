На 33-годишна възраст почина гръцки футболист със солидна кариера в Италия

Направилият кариера в Италия гръцки футболист Мариос Иконому не успя да се пребори за живота си. Днес той почина на 33-годишна възраст, след като от 23 май беше в изключително критично състояние в болница след катастрофа в района на Янина.

Иконому е управлявал мотор и се е блъснал в автомобил, като все още няма информация чия е вината за инцидента.

Той беше настанен в интензивното отделение на болницата в Янина с тежка черепно-мозъчна травма. Футболистът претърпя две краниотомии за намаляване на отока и налягането в мозъка. Според гръцките медии през последните дни е била стартирана процедура за извеждането му от медикаментозна кома, но тя е била неуспешна.

On behalf of the European football community, we are deeply saddened by the passing of former Greece international Marios Oikonomou at the age of 33.



Oikonomou earned six caps for Greece and enjoyed a distinguished career in Italy with clubs including Bologna, Cagliari, Bari,… pic.twitter.com/oHIvAmVfCd — UEFA (@UEFA) June 1, 2026

В Италия Иконому игра като централен защитник за Болоня, Каляри, СПАЛ, Бари и Сампдория, а беше част още от ПАС Янина, АЕК и ФК Копенхаген През 2024 година той прекрати кариерата си след последен период в Панетоликос.

За националния тим на Гърция той има шест двубоя в периода 2016-2018 г.

Новината за смъртта му беше съобщена от клуба ПАС Янина, където той израства и прави своя професионален дебют. „Мариос Иконому, момче, което спечели обичта и уважението на всички ни, ни напусна преждевременно. Споменът за него ще остане жив във всички нас“, гласи съболезнователното съобщение от клуба.

