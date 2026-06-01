На 33-годишна възраст почина гръцки футболист със солидна кариера в Италия

Направилият кариера в Италия гръцки футболист Мариос Иконому не успя да се пребори за живота си. Днес той почина на 33-годишна възраст, след като от 23 май беше в изключително критично състояние в болница след катастрофа в района на Янина.
Иконому е управлявал мотор и се е блъснал в автомобил, като все още няма информация чия е вината за инцидента.
Той беше настанен в интензивното отделение на болницата в Янина с тежка черепно-мозъчна травма. Футболистът претърпя две краниотомии за намаляване на отока и налягането в мозъка. Според гръцките медии през последните дни е била стартирана процедура за извеждането му от медикаментозна кома, но тя е била неуспешна.
В Италия Иконому игра като централен защитник за Болоня, Каляри, СПАЛ, Бари и Сампдория, а беше част още от ПАС Янина, АЕК и ФК Копенхаген През 2024 година той прекрати кариерата си след последен период в Панетоликос.
За националния тим на Гърция той има шест двубоя в периода 2016-2018 г.
Новината за смъртта му беше съобщена от клуба ПАС Янина, където той израства и прави своя професионален дебют. „Мариос Иконому, момче, което спечели обичта и уважението на всички ни, ни напусна преждевременно. Споменът за него ще остане жив във всички нас“, гласи съболезнователното съобщение от клуба.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google