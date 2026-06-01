  • 1 юни 2026 | 17:33
Легендата Иниеста започва нов етап от кариерата си

Легендата на Испания и Барселона Андрес Иниеста започва нов етап в живота си, след като стана треньор. Той беше назначен за наставник на дубайския Гълф Юнайтед. Това е клуб от второто ниво на футбола в Обединените арабски емирства, който е специалиран в развитието футболисти от школата си.

42-годишният испанец продължава паралелно да учи за треньорски лиценз Pro, като тази му работа сега ще му бъде от полза.

“Гълф Юнайтед ми изглежда като перфектното място да започна тази нова глава - обясни Иниеста. - Футболът ми даде всичко и сега искам да върна част от това, което получих, чрез обучение, учене и ежедневна работа с млади играчи, които имат глада и таланта да стигнат далеч.“

Героят от финала на Мондиал 2010 сложи край на кариерата си на футболист през 2024 година.

