"Шуменско плато 2026" ще се проведе на 21 юни

Състезанието по планинско колоездене, бягане и дуатлон "Шуменско плато 2026" ще се проведе на 21 юни със старт-финал на полянката зад ритуалната зала до паркинга на паметник "Създатели на българската държава"

И тази година дисциплините са 3 - колоездене, бягане и дуатлон, а категориите - общо 25. В това

число няколко категории за деца и юноши. Всички деца до 14 години участват безплатно а юношите от 14 до 17 години включително, заплащат половин такса. Регистрацията се извършва в платформата TrackSport и ще продължи до 11.06 в полунощ. След това ще има ограничен брой регистрации на място.

Програмата на състезателния уикенд е следната:

Събота (20.06) 16:00 - 20:00 - Раздаване на стартови пакети и номера

Неделя (21.06) 6:00 - 8:00 - Раздаване на стартови пакети и номера

8:00 - Откриване на събитието и няколко думи от

организатори

8:10 - Техническа конференция

8:30 - Старт колоездене, еBike и дуатлон

8:40 - Стар бягане

14:00 - Награждавания

Към настоящия момент регистрираните състезатели са точно 170, като до момента на затваряне на предварителната регистрация организаторите очакват поне още 100 нови състезатели. Сред записалите се има един литовец и един германец. Интересен факт за германския

участник е, че той ще бяга благотворително, като набраните средства, които събира от своите последователи в социалните мрежи ще отидат в полза на Общински приют “Тонка Петрова”, гр. Шумен. Очаква се и група бегачи от Мароко да потвърдят участието си на "Шуменско плато 2026".

“Трасетата и тази година претърпяха немалко промени. Целта е за поредна година да покжем различни красоти на Платото, както и някои новоизградени участъци за колоездене и бягане. Те са следните:

- Колоездене: 48 км, 35 км и 23 км (само за непълнолетните участници), в

това число и 48 км e-bike (велосипед с електрическо подпомагане, отговарящи на изискванията на ЕС и без поставен чип, премахващ ограничението на електрическото подпомагане)

- Бягане: 21 км и 11 км (непълнолетните бегачи могат да участват само на

10 км бягане)

- Дуатлон: 35 км колоездене и 11 км бягане (само за пълнолетни участници)

За най-малките ентусиасти и гости на събитието ще направим вело обиколка на първите 2-3 и последните 2-3 км от състезателното трасе, за да изпитът тръпката на спортното събитие. На финала ще получат торбичка с подаръци и медал”, обявиха организаторите.

Започна частична маркировка по маршрутите, за да бъдат улеснени трениращите по

тях. След 8 юни започва и масовата маркировка, която ще се състои от ленти с надпис DOLTCINI, ленти с логото на велоклуб "Илчов баир" и ламинирани табелки. На по-оживените места маркировката ще се слага в последните дни преди състезанието, за да не притеснява хората.

И тази година всеки участник ще получи стартов пакет - раница пълна с подаръци. За всеки финиширал състезател организаторите са подготвили медал, като за отделните дисциплини

медалите са с различен дизайн. За победителите има предвидени предметни и парични награди под формата на ваучери за спортен магазин. Около старт-финалната зона ще има разположени шатри с боуен терапевти, пречистена питейна вода, мини сладкарница и места, където част от

спонсорите ни ще представят свои продукти. Всички състезатели и гости ще могат да се възползват от предлаганите услуги и продукти.

Състезанието ще се проведе в партньорство с Община Шумен, Природен парк "Шуменско плато", Североизточното Държавно Предприятие и спонсори. Ще се разчита и на голям брой доброволци по време на двата дни.

