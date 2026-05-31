Ансамбълът: Надяваме се утре да покажем по-добра игра

  • 31 май 2026 | 04:25
Състезателките от ансамбъла по художествена гимнастика направиха емоционален коментар от представянето си в многобоя на Европейското първенство във Варна. Тимът в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова завърши на шесто място със сбор от 49.750 точки. Те обаче заедно със Стилияна Николова и Ева Брезалиева спечелиха отборната титла.

"И двете ни композиция са страшно изработени, вече и улеснени, нищо, че е едва първата половина от сезона. Смятам, че бяхме изключително подготвени, работихме много, но не знаем вече каква е причината. Надяваме се утре да покажем по-добра игра", каза София Иванова.

Утре българките ще играят на финала на композицията с пет топки.

"Да, утре имаме финал на пет топки и смята, че ще излезем много по-смило и много по-голямо удоволствие и се надяваме да покажем безгрешната игра, която тренираме всеки ден", заяви Маргарита Василева.

Грациите благодариха на публиката в Двореца на културата и спорта за подкрепата.

"Страшно много означава за нас подкрепата на публиката. Само когато излязохме за награждаването и видяхме всички тези хора, прави и със знамена в ръце, ни напълниха душата и знаем, че каквото и да направим те са до нас", добави Магдалина Миневска.

