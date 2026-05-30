Европейската вицешампионка Стилияна Николова: Доволна съм от стабилното си представяне

Европейската вицешампионка по художествена гимнастика Стилияна Николова заяви, че е доволна от представянето си в многобоя, но трябва да остане концентрирана за утрешните финали на отделните уреди на Европейското първенство във Варна.

"Разбира се, че съм доволна от стабилното си представяне днес. Но да не забравяме, че и утре е ден и утре трябва също да съм много фокусирана и концентрирана, защото имаме четири съчетания, четири финала и не е свършило състезанието", каза тя пред българските медии.

Стилияна Николова спечели сребърен медал в многобоя на Евро 2026

Николова коментира новия формат на многобоя и специално благодари на публиката в залата.

"Това е по-скоро за публиката, защото ние тези, които влязохме в първите десет при всички положения играем четири съчетания за многобой, така че разликата не беше толкова голяма за нас. При всички положения е многобой и всяко съчетание е важно за общата оценка и общото класиране, така че ти трябва да си концентриран във всяко едно съчетание. Искам да кажа първо едно голямо благодаря на хората, които дойдоха да ни подкрепят. Атмосферата в залата е страхотна и е много приятно", добави тя.

Тя беше лидер след третото изиграване, а титлата се реши в последната ротация, когато шампионката Даря Варфоломеев игра с бухалки, а Николова с лента.

"Аз знаех, че разликата след първите два уреда е 5 стотни, понеже трябваше да играя последна - първата по класиране играе последна. Но оттам нататък не знаех как е класирането след моите бухалки и нейната лента, и не знаех, че водя след третия уред", заяви националката и благодари на своята треньорка Валентина Иванова, която вчера празнува рожден ден.

"Не бих казала, че моите медали са подарък за нея, защото това е общ труд, така че моите медали са и нейни медали. И съм й изключително благодарна за всичко. Смятам, че сме много добър екип и че много добре се сработваме", завърши Николова.

