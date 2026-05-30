България спечели отборната титла при жените на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна

  • 30 май 2026 | 20:15
България спечели отборната титла при жените, а ансамбълът остана на шесто място в многобоя на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна.

Националките Стилияна Николова, Ева Брезалиева при жените и София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова събраха от десетте си изигравания 277.600 точки.

На второ място е Израел с 274.650 точки, а на трето Русия с 274.650 точки. В топ 6 са още Испания с 274.600, Германия с 269.600, Италия с 269.150 и други.

Европейското първенство е квалификация за Световното. Първите 12 тима от индивидуалните пресявки (осем съчетания) имат право да участват на Световното първенство с пълни отбори, а останалите държави - с по една гимнастичка.

Ансамбълът на България в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова завърши на шесто място в многобоя със сбор от 49.750 точки.

Възпитаничките на Весела Димитрова изиграха с малки неточности изпълнението си с пет топки и имат оценка от 26.650 точки (13.0 трудност, 6.150 изпълнение, 7.500 артистичност) и са с пета оценка на този уред. Във втората композиция с три обръча и два чифта бухалки българките направиха доста сериозни грешки, включително уред извън терена, и получиха 23.100 (12.0 трудност, 4.650 изпълнение, 6.750 артистичност, 0.300) наказание и останаха девети (първа резерва).

Испания защити европейската си титла със сбор от 57.650 точки (28.850 пет топки и 28.800 на три обръча и два чифта бухалки). Сребърното отличие е за Русия с 53.450 (26.950 и 26.500), а на трета позиция остана Израел с 53.350 (26.700 и 26.650).

До момента България има пет медала от шампионата - три златни в отборната надпревара при жените, при девойките, на Сияна Алекова на обръч, както и два сребърни - на Стилияна Николова и на Деа Емилова на финала на бухалки при девойките.

Утре от 12:00 часа започват финалите на отделните уреди при жените и при ансамблите, където Стилияна Николова ще играе на всичките четири уреда, Ева Брезалиева - на три, а ансамбълът на пет топки.

