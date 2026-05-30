Стилияна Николова спечели сребърен медал в многобоя на Евро 2026

Стилияна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна.

Най-добрата българска състезателка събра 118.750 точки (30.550 обръч, 29.100 топка, 30.050 бухалки, 29.050 лента). Николова завоюва отличие на трети пореден шампионат на Стария континент. Тя има сребро от Талин 2025 и е златна медалистка от Будапеща 2024.

Николова изигра невероятно първата си композиция с обръч и получи най-високата оценка - 30.550 (14.4 трудност, 8.100 изпълнение, 8.050 артистичност). На топка тя беше отново много стабилна и съдиите й дадоха 29.100 (12.9, 8.050, 8.150).

Така тя продължи като лидер във втората част на финала на многобоя и игра с бухалки и лента. На бухалки Николова получи 30.050 (13.7, 8.150, 8.200) точки и продължи да бъде на първа позиция. В последната ротация обаче Даря Варфоломеев игра с бухалки и съдиите й дадоха 31.000, а Стилияна Николова с лента и беше оценена с 29.200 (13.1, 8.050, 8.050). Така българката остана на 0.950 от първото място.

Победителка в многобоя остана олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) със 120.150 (30.150, 29.450, 31.000, 29.550). Това беше единственото злато, което липсваше в кариерата й.

Защитаващата титлата си Таисия Онофричук (Украйна) взе бронз със 117.150 (29.550, 28.550, 29.850, 29.200).

Втората българка Ева Брезалиева остана на 19-а позиция след първата фаза на многобоя, който се проведе при нов, експериментален формат.

Утре са финалите на отделните уреди при жените. По-късно днес предстоят изпълненията за многобоя при ансамблите с участието на 26 състава.

Крайно класиране, многобой жени:

1. Даря Варфоломеев (Германия) - 120.150 точки

2. СТИЛИЯНА НИКОЛОВА (БЪЛГАРИЯ) - 118.750

3. Таисия Онофричук (Украйна) - 117.150

4. Алина Харнаско (Беларус) - 116.400

5. София Илтерякова (Русия) - 115.050

6. Мария Борисова (Русия) - 114.450

