Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Стилияна Николова спечели сребърен медал в многобоя на Евро 2026

Стилияна Николова спечели сребърен медал в многобоя на Евро 2026

  • 30 май 2026 | 15:03
  • 764
  • 1
Стилияна Николова спечели сребърен медал в многобоя на Евро 2026

Стилияна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна.

Най-добрата българска състезателка събра 118.750 точки (30.550 обръч, 29.100 топка, 30.050 бухалки, 29.050 лента). Николова завоюва отличие на трети пореден шампионат на Стария континент. Тя има сребро от Талин 2025 и е златна медалистка от Будапеща 2024.

Николова изигра невероятно първата си композиция с обръч и получи най-високата оценка - 30.550 (14.4 трудност, 8.100 изпълнение, 8.050 артистичност). На топка тя беше отново много стабилна и съдиите й дадоха 29.100 (12.9, 8.050, 8.150).

Така тя продължи като лидер във втората част на финала на многобоя и игра с бухалки и лента. На бухалки Николова получи 30.050 (13.7, 8.150, 8.200) точки и продължи да бъде на първа позиция. В последната ротация обаче Даря Варфоломеев игра с бухалки и съдиите й дадоха 31.000, а Стилияна Николова с лента и беше оценена с 29.200 (13.1, 8.050, 8.050). Така българката остана на 0.950 от първото място.

Победителка в многобоя остана олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) със 120.150 (30.150, 29.450, 31.000, 29.550). Това беше единственото злато, което липсваше в кариерата й.

Защитаващата титлата си Таисия Онофричук (Украйна) взе бронз със 117.150 (29.550, 28.550, 29.850, 29.200). 

Втората българка Ева Брезалиева остана на 19-а позиция след първата фаза на многобоя, който се проведе при нов, експериментален формат.

Утре са финалите на отделните уреди при жените. По-късно днес предстоят изпълненията за многобоя при ансамблите с участието на 26 състава.

Крайно класиране, многобой жени:
1. Даря Варфоломеев (Германия) - 120.150 точки
2. СТИЛИЯНА НИКОЛОВА (БЪЛГАРИЯ)  - 118.750
3. Таисия Онофричук (Украйна) - 117.150
4. Алина Харнаско (Беларус) - 116.400
5. София Илтерякова (Русия) - 115.050
6. Мария Борисова (Русия) - 114.450

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Гимнастика

Ансамбълът на България по художествена гимнастика направи добра подиум тренировка преди Европейското

Ансамбълът на България по художествена гимнастика направи добра подиум тренировка преди Европейското

  • 29 май 2026 | 20:38
  • 647
  • 0
България с две финалистки в индивидуалното на Европейското във Варна

България с две финалистки в индивидуалното на Европейското във Варна

  • 29 май 2026 | 19:30
  • 8691
  • 0
Министър Енчо Керязов откри Световната купа по спортна акробатика в Бургас

Министър Енчо Керязов откри Световната купа по спортна акробатика в Бургас

  • 29 май 2026 | 18:36
  • 2194
  • 0
Невяна Владинова: Много сме щастливи от представянето на всички момичета

Невяна Владинова: Много сме щастливи от представянето на всички момичета

  • 29 май 2026 | 12:36
  • 1733
  • 3
Стили и Ева продължават със силните си изяви на Европейското във Варна

Стили и Ева продължават със силните си изяви на Европейското във Варна

  • 29 май 2026 | 12:20
  • 1224
  • 1
Деа Емилова със сребро на бухалки на Европейското във Варна

Деа Емилова със сребро на бухалки на Европейското във Варна

  • 28 май 2026 | 22:20
  • 981
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

  • 30 май 2026 | 14:19
  • 14728
  • 21
Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

  • 30 май 2026 | 13:41
  • 11793
  • 95
Левски се раздели с още един играч

Левски се раздели с още един играч

  • 30 май 2026 | 14:10
  • 6588
  • 21
Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

  • 30 май 2026 | 12:00
  • 6038
  • 0
Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

  • 30 май 2026 | 07:00
  • 15206
  • 65
Септември не остави шансове на Локомотив (Пловдив) в битката за титлата при 18-годишните

Септември не остави шансове на Локомотив (Пловдив) в битката за титлата при 18-годишните

  • 30 май 2026 | 15:35
  • 9315
  • 7