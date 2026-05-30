  Асен Николов пред Sportal.bg: Благодарен съм на момчетата, класата може да се купи с пари, но сърцето - не

Асен Николов пред Sportal.bg: Благодарен съм на момчетата, класата може да се купи с пари, но сърцето - не

  • 30 май 2026 | 22:13
  • 529
  • 0

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Асен Николов заяви след драматичната победа над Балкан, която остави тима в битката за титлата в Sesame НБЛ, че баскетболистите му са играли със сърце и пълно себераздаване, което е било и ключът към успешния резултат.

"В тази серия единственият начин да се спечелят мачове е с борба и със сърце. Аз трябва да съм благодарен на тези момчета, тъй като през целия сезон излизат във всеки следващ мач и се раздават, борят се и преди мача им казах - приказката е, че класата се купува с пари, но с пари не можеш да си купиш сърцето на играча. Може би името на клуба, нашето ръководство, съблекалнята, която сме изградили, ги кара всеки мач да се раздават и да се борят със сърце. Това е ключът, чистата статистика няма значение", сподели пред Sportal.bg Николов.

Цялото изказване на Асен Николов можете да изгледате във видеото по-долу.

Отново всичко се реши в последните секунди, но този път радостта бе за Локомотив Пловдив

