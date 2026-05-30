Йован Попович пред Sportal.bg: Играхме малко по-слабо в защита

Наставникът на Балкан Йован Попович заяви, че момчетата му не са играли достатъчно добре в защита тази вечер. Ботевградчани отстъпиха със 77:82 пред Локомотив Пловдив като гост, но все още водят във финалната серия от Sesame НБЛ с 2-1.

"Интересен мач, както и първите два, които изиграхме в Ботевград. Нормално е и така и трябва да бъде на финала. Мисля, че днес играхме малко по-слабо в защита. Трябва да видим какви грешки сме направили и да се подготвим малко по-добре за понеделник", сподели пред Sportal.bg Попович.

Цялото интервю с Йован Попович можете да изгледате във видеото по-долу.

Снимки: Борислав Цветанов