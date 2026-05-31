Новак с първа победа в Moto3 след фантастичен финал на "Муджело"

  • 31 май 2026 | 12:49
Брайън Уриарте спечели своята първа победа в Moto3 в дебютния си сезон в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Италия на „Муджело“.

Испанецът заемаше третата позиция в началото на финалната обиколка, но успя да изпревари Еди О'Шей в спирането за първия завой. Впоследствие пилотът на КТМ направи фантастична атака срещи лидера Адриан Фернандес в шестия завой, за да поведе, след което успя да се откъсне малко до края на обиколката.

За това спомогнаха и битките зад него, които позволиха на Уриарте да завърши на 0.4 секунди пред съотборника си Алваро Карпе, който оформи двойния триумф на заводския тим на КТМ на „Муджело“. Тройката оформи стартиралият от полпозишъна малайзиец Хаким Даниш, за когото това е първо призово класиране в Moto3, което се отнася и за победителя Уриарте.

Фернандес и Джоел Естебан завършиха четвърти и пети пред О'Шей, Давид Муньос, Веда Пратама, Джоел Келсо и Хесус Риос, които допълниха челната десетка. Максимо Килес стартира 14-ти и успя да стигне до челото още преди средата на дистанцията от 17 обиколки, но след това изостана, а след две грешки в последния завой във финалните два тура финишира едва 11-ти. Така за първи път от началото на сезона испанецът не завърши състезание от Moto3 на една от първите две позиции. Зад него зоната на точките в седмия старт за годината допълниха Матео Бертеле, Марко Морели, Скот Огдън и Гуидо Пини, който е роден непосредствено до „Муджело“.

В генералното класиране Килес продължава да води с актив от 145 точки и комфортен аванс от 52 пред Карпе. Тройката с пасив от 56 оформя Фернандес, а днешният победител Уриарте е четвърти с 67 точки на своята сметка.

Сезон 2026 в Moto3 ще продължи в края на следващата седмица с надпреварата за Гран При на Унгария от пистата „Балатон Парк“.

Снимки: MotoGP

