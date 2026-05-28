Почина една от легендите на НХЛ

На 60-годишна възраст почина четирикратният носител на купа "Стенли" Клод Лемьо, съобщиха от Националната хокейна лига.

Причините за смъртта на бившия нападател все още се изясняват, но според полицията в Палм Бийч, щата Флорида, най-вероятно става дума за самоубийство.

Само преди няколко дни - в понеделник - Лемьо участва в церемонията преди мач номер 3 от финала в Източната конференция между Монреал Канейдиънс и Каролина Хърикейнс.

Nous sommes attristés par le décès de Claude Lemieux, ancien d’Équipe Canada. Nous transmettons nos condoléances à sa famille et à ses proches. ❤️



We are saddened by the passing of Team Canada alumnus Claude Lemieux, and send our condolences to his family and friends. ❤️ pic.twitter.com/uqMwtCd33m — Hockey Canada (@HockeyCanada) May 28, 2026

Именно Монреал е мястото, от което през сезон 1985/86 започва кариерата на Лемьо в Националната хокейна лига. Дясното крило печели с тима купа "Стенли" през същия сезон. През 1995 година той става шампион с Ню Джърси Девилс, а през 1996 година вдига трофея и с Колорадо Аваланш. Отново с "дяволите" той взима и последната си купа "Стенли" през 2000 година. В кариерата си канадецът е играл още за Финикс Койотис, Далас Старс и Сан Хосе Шаркс.

Известен с изключително силовия си и на моменти груб стил на игра, Клод Лемьо бе и един от най-големите реализатори в плейофите. Неговите 80 гола се нареждат на девето място в цялата история на НХЛ.

През 1995 година той е определен и за носител на трофея "Кон Смит", който се дава на "Най-полезния играч" във финалната серия за купа "Стенли".

