Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Почина една от легендите на НХЛ

Почина една от легендите на НХЛ

  • 28 май 2026 | 23:12
  • 684
  • 0
Почина една от легендите на НХЛ

На 60-годишна възраст почина четирикратният носител на купа "Стенли" Клод Лемьо, съобщиха от Националната хокейна лига.

Причините за смъртта на бившия нападател все още се изясняват, но според полицията в Палм Бийч, щата Флорида, най-вероятно става дума за самоубийство.

Само преди няколко дни - в понеделник - Лемьо участва в церемонията преди мач номер 3 от финала в Източната конференция между Монреал Канейдиънс и Каролина Хърикейнс.

Именно Монреал е мястото, от което през сезон 1985/86 започва кариерата на Лемьо в Националната хокейна лига. Дясното крило печели с тима купа "Стенли" през същия сезон. През 1995 година той става шампион с Ню Джърси Девилс, а през 1996 година вдига трофея и с Колорадо Аваланш. Отново с "дяволите" той взима и последната си купа "Стенли" през 2000 година. В кариерата си канадецът е играл още за Финикс Койотис, Далас Старс и Сан Хосе Шаркс.

Известен с изключително силовия си и на моменти груб стил на игра, Клод Лемьо бе и един от най-големите реализатори в плейофите. Неговите 80 гола се нареждат на девето място в цялата история на НХЛ.

През 1995 година той е определен и за носител на трофея "Кон Смит", който се дава на "Най-полезния играч" във финалната серия за купа "Стенли". 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Канада и Финландия са първите полуфиналисти на световното първенство по хокей на лед

Канада и Финландия са първите полуфиналисти на световното първенство по хокей на лед

  • 28 май 2026 | 20:22
  • 1524
  • 3
Ураганите от Каролина удариха мощно Монреал

Ураганите от Каролина удариха мощно Монреал

  • 28 май 2026 | 09:15
  • 1966
  • 2
Легендата в бързото пързаляне с кънки Клаудия Пекщайн поема отбора на Германия

Легендата в бързото пързаляне с кънки Клаудия Пекщайн поема отбора на Германия

  • 28 май 2026 | 08:50
  • 560
  • 0
Питсбърг продължи с година договора на Евгени Малкин

Питсбърг продължи с година договора на Евгени Малкин

  • 27 май 2026 | 08:21
  • 1087
  • 0
САЩ победи Австрия и продължава на четвъртфиналите на Световното

САЩ победи Австрия и продължава на четвъртфиналите на Световното

  • 26 май 2026 | 20:22
  • 4419
  • 0
Каролина победи Монреал след продължение

Каролина победи Монреал след продължение

  • 26 май 2026 | 09:24
  • 1326
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Септември (Сф) уби надеждите на Янтра за елита след обрат и груба вратарска грешка

Септември (Сф) уби надеждите на Янтра за елита след обрат и груба вратарска грешка

  • 28 май 2026 | 18:56
  • 42207
  • 152
От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб

От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб

  • 29 май 2026 | 00:04
  • 845
  • 9
Сензация в Париж! Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

Сензация в Париж! Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

  • 28 май 2026 | 17:34
  • 16209
  • 41
Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

  • 28 май 2026 | 15:27
  • 25786
  • 96
Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

  • 28 май 2026 | 16:21
  • 16545
  • 24
Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

  • 28 май 2026 | 16:34
  • 22063
  • 33