Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте гладиаторските битки от SENSHI 31 в Пловдив
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Поражение за Михаил Велчовски на SENSHI 31

Поражение за Михаил Велчовски на SENSHI 31

  • 30 май 2026 | 21:04
  • 314
  • 0
Поражение за Михаил Велчовски на SENSHI 31

Михаил Велчовски допусна поражение в резервен двубой от Гран При турнира на SENSHI в категория до 70 килограма. Българинът бе победен от Андрес Касадо с технически нокаут в третия рунд. Битката бе част от събитието SENSHI 31 в Пловдив.

Велчовски откри битката с ритници в прасеца на испанеца. Кикбоксьорът на "Десант" вкара и няколко крошета и фронт-кикове в първата минута, но в средата на рунда ляво кроше от испанеца прати Велчовски на земята. Българинът се изправи и "върна услугата" с многобърза комбинация от три удара и прати Касадо на земята. И Испанецът се изправи и се върна в сблъсъка. Така първите три минути завършиха с два нокдауна.

Роденият във Враца спортист започна агресивно втория рунд с летящо коляно, но представителят на Иберийския полуостров показа добра защита. Бойците разменяха удари в средна и близка дистанция, а Касадо бе по-бърз и точен в по-голямата част от тях, което направи работата на Велчовски изключително трудна в последните три минути.

27-годишният българин даде всичко от себе си в третия рунд в търсене на обрата, но в средата на тази част отново падна в нокдаун. Този път от дясно кроше от страна на испанеца. Велчовски се изправи и се бори докрай за крайния успех. Рискувайки, той допусна трети нокдаун в двубоя, който сложи край на срещата. В турнирните формати на SENSHI три нокдауна в една среща водят до технически нокаут.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Сонг Ядонг донесе единствената победа за Китай на UFC Макао

Сонг Ядонг донесе единствената победа за Китай на UFC Макао

  • 30 май 2026 | 17:36
  • 667
  • 0
Любен Джубрилов: ММА има бъдеще в България, но не с тази федерация

Любен Джубрилов: ММА има бъдеще в България, но не с тази федерация

  • 30 май 2026 | 17:22
  • 1773
  • 0
Менифийлд нокаутира Мингянг и разочарова домакините на UFC Макао

Менифийлд нокаутира Мингянг и разочарова домакините на UFC Макао

  • 30 май 2026 | 16:54
  • 689
  • 0
Експресен нокаут за Павлович в Китай

Експресен нокаут за Павлович в Китай

  • 30 май 2026 | 15:44
  • 1222
  • 0
Кай Асакура блесна с нокаут в първия рунд на UFC Макао

Кай Асакура блесна с нокаут в първия рунд на UFC Макао

  • 30 май 2026 | 15:22
  • 448
  • 0
Енчо Керязов: Домакинството на European Grand Prix Open Ramus E6 е признание за авторитета на българското таекуондо

Енчо Керязов: Домакинството на European Grand Prix Open Ramus E6 е признание за авторитета на българското таекуондо

  • 30 май 2026 | 15:03
  • 414
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

  • 30 май 2026 | 22:00
  • 58169
  • 330
Отново всичко се реши в последните секунди, но този път радостта бе за Локомотив Пловдив

Отново всичко се реши в последните секунди, но този път радостта бе за Локомотив Пловдив

  • 30 май 2026 | 21:17
  • 16918
  • 2
Луис Енрике: Арсенал игра много добре, но със страст постигнахме нещо велико

Луис Енрике: Арсенал игра много добре, но със страст постигнахме нещо велико

  • 30 май 2026 | 22:26
  • 801
  • 0
Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

  • 30 май 2026 | 14:19
  • 43248
  • 76
Левски се раздели с още един играч

Левски се раздели с още един играч

  • 30 май 2026 | 14:10
  • 25010
  • 71
За втора поредна година радостта е в Париж: Следете всичко най-интересно след големия финал тук

За втора поредна година радостта е в Париж: Следете всичко най-интересно след големия финал тук

  • 30 май 2026 | 22:00
  • 14302
  • 7