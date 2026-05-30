Поражение за Михаил Велчовски на SENSHI 31

Михаил Велчовски допусна поражение в резервен двубой от Гран При турнира на SENSHI в категория до 70 килограма. Българинът бе победен от Андрес Касадо с технически нокаут в третия рунд. Битката бе част от събитието SENSHI 31 в Пловдив.

Велчовски откри битката с ритници в прасеца на испанеца. Кикбоксьорът на "Десант" вкара и няколко крошета и фронт-кикове в първата минута, но в средата на рунда ляво кроше от испанеца прати Велчовски на земята. Българинът се изправи и "върна услугата" с многобърза комбинация от три удара и прати Касадо на земята. И Испанецът се изправи и се върна в сблъсъка. Така първите три минути завършиха с два нокдауна.

Роденият във Враца спортист започна агресивно втория рунд с летящо коляно, но представителят на Иберийския полуостров показа добра защита. Бойците разменяха удари в средна и близка дистанция, а Касадо бе по-бърз и точен в по-голямата част от тях, което направи работата на Велчовски изключително трудна в последните три минути.

27-годишният българин даде всичко от себе си в третия рунд в търсене на обрата, но в средата на тази част отново падна в нокдаун. Този път от дясно кроше от страна на испанеца. Велчовски се изправи и се бори докрай за крайния успех. Рискувайки, той допусна трети нокдаун в двубоя, който сложи край на срещата. В турнирните формати на SENSHI три нокдауна в една среща водят до технически нокаут.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google