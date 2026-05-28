Сантяго Данани подписа с Белогорие

Руският волейболен клуб Белогорие (Белгород) обяви привличането на аржентинското либеро Сантяго Данани, който пристига от Зенит (Казан).

Данани, който е трикратен носител на приза за най-добър защитник в Лигата на нациите, играе в Русия от 2023 г., когато се присъедини към Факел Ямал (Новий Уренгой).

Той идва след изключително силен сезон, в който спечели Суперкупата на Русия и стана най-добър посрещач в турнира. Освен това отборът му завърши на второ място в шампионата. Това е сериозно подсилване за Белогорие (Белгород), който се стреми да сложи край на 13-годишната си суша без титла в първенството.

