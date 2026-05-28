Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. CEV представиха официалните топки за Евроволей 2026

CEV представиха официалните топки за Евроволей 2026

  • 28 май 2026 | 16:04
  • 313
  • 0

Тазгодишното издание на ЕвроВолей ще разпали истинска волейболна треска в цяла Европа и извън нея. Водещият континентален турнир за национални отбори ще се проведе с новоразработени, емблематични волейболни топки, чиито цветове са свързани със страните домакини на финалните уикенди – Италия при мъжете и Türkiye при жените.

Европейската волейболна конфедерация (CEV) и нейните партньори от Mikasa обединиха усилия, за да създадат топки, които са наистина отличителни и могат да привлекат вниманието и въображението както на играчи, така и на фенове. Бялата част е „винтидж“ елемент, който връща спомените за времената, когато волейболните топки са били предимно в този цвят. По този начин дизайнът съчетава модерност и традиция, а топките ще придадат допълнителна идентичност на събитията от ЕвроВолей, които ще се проведат по-късно това лято. Победителите не само ще се окичат с титлата европейски шампиони, но и ще се класират за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

„Топките са проектирани, за да подсилят допълнително профила и идентичността на CEV ЕвроВолей. Сигурен съм, че както играчите, така и феновете ще харесат техните наистина отличителни черти и веднага ще ги асоциират със състезание, което представлява истинският връх на европейския волейбол. Обратното броене за величествения волейболен празник, който ще хипнотизира цяла Европа, започна,“ заяви президентът на CEV Роко Сикирич.

„Очакваме с нетърпение ЕвроВолей 2026 и сме щастливи да бъдем част от него. Mikasa отдавна се е ангажирала с разработването на висококачествени състезателни топки, на които се доверяват играчи от цял свят. За нас е истинска чест да представим специалното издание V200W-EV за ЕвроВолей 2026, създадено в сътрудничество със CEV. Надяваме се тази топка да вдъхнови не само спортистите, но и волейболните фенове в цяла Европа, и да насърчи още по-дълбоко чувство на гордост и страст към спорта“, каза Юджи Саеки, президент и CEO на Mikasa.

CEV ЕвроВолей 2026 за жени ще се проведе от 21 август до 6 септември в Türkiye, Чехия, Азербайджан и Швеция. Мъжкият турнир ще започне на 9 септември и ще достигне своята кулминация на 26 септември в Милано, като мачове ще се играят в Италия, България, Финландия и Румъния.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Гигантски скандал! Японски национал в ареста заради дрога

Гигантски скандал! Японски национал в ареста заради дрога

  • 28 май 2026 | 15:08
  • 1050
  • 1
Пабло Кукарцев подсили Ченстохова

Пабло Кукарцев подсили Ченстохова

  • 28 май 2026 | 14:25
  • 750
  • 0
Нов формат и засилена конкуренция в женския волейбол през сезон 2026/2027

Нов формат и засилена конкуренция в женския волейбол през сезон 2026/2027

  • 28 май 2026 | 14:01
  • 968
  • 0
Националките под 18 години стартираха подготовката преди Европейското първенство

Националките под 18 години стартираха подготовката преди Европейското първенство

  • 28 май 2026 | 12:16
  • 857
  • 1
Металург запазва либерото си и за новия сезон в efbet Супер Волей

Металург запазва либерото си и за новия сезон в efbet Супер Волей

  • 27 май 2026 | 19:17
  • 1416
  • 1
Център на Берое стана съотборник на Вени Антов в Туркоа

Център на Берое стана съотборник на Вени Антов в Туркоа

  • 27 май 2026 | 18:21
  • 1461
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември (София) 0:1 Янтра, гол на Милчо Ангелов

Септември (София) 0:1 Янтра, гол на Милчо Ангелов

  • 28 май 2026 | 18:05
  • 7034
  • 34
Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

  • 28 май 2026 | 15:27
  • 9077
  • 51
Сензация в Париж! Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

Сензация в Париж! Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

  • 28 май 2026 | 17:34
  • 2531
  • 5
Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

  • 28 май 2026 | 16:21
  • 5315
  • 5
Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

  • 28 май 2026 | 16:34
  • 7034
  • 9
Антъни Гордън пристигна в Барселона

Антъни Гордън пристигна в Барселона

  • 28 май 2026 | 17:25
  • 2661
  • 9