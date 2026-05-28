CEV представиха официалните топки за Евроволей 2026

Тазгодишното издание на ЕвроВолей ще разпали истинска волейболна треска в цяла Европа и извън нея. Водещият континентален турнир за национални отбори ще се проведе с новоразработени, емблематични волейболни топки, чиито цветове са свързани със страните домакини на финалните уикенди – Италия при мъжете и Türkiye при жените.

Европейската волейболна конфедерация (CEV) и нейните партньори от Mikasa обединиха усилия, за да създадат топки, които са наистина отличителни и могат да привлекат вниманието и въображението както на играчи, така и на фенове. Бялата част е „винтидж“ елемент, който връща спомените за времената, когато волейболните топки са били предимно в този цвят. По този начин дизайнът съчетава модерност и традиция, а топките ще придадат допълнителна идентичност на събитията от ЕвроВолей, които ще се проведат по-късно това лято. Победителите не само ще се окичат с титлата европейски шампиони, но и ще се класират за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

„Топките са проектирани, за да подсилят допълнително профила и идентичността на CEV ЕвроВолей. Сигурен съм, че както играчите, така и феновете ще харесат техните наистина отличителни черти и веднага ще ги асоциират със състезание, което представлява истинският връх на европейския волейбол. Обратното броене за величествения волейболен празник, който ще хипнотизира цяла Европа, започна,“ заяви президентът на CEV Роко Сикирич.

„Очакваме с нетърпение ЕвроВолей 2026 и сме щастливи да бъдем част от него. Mikasa отдавна се е ангажирала с разработването на висококачествени състезателни топки, на които се доверяват играчи от цял свят. За нас е истинска чест да представим специалното издание V200W-EV за ЕвроВолей 2026, създадено в сътрудничество със CEV. Надяваме се тази топка да вдъхнови не само спортистите, но и волейболните фенове в цяла Европа, и да насърчи още по-дълбоко чувство на гордост и страст към спорта“, каза Юджи Саеки, президент и CEO на Mikasa.

CEV ЕвроВолей 2026 за жени ще се проведе от 21 август до 6 септември в Türkiye, Чехия, Азербайджан и Швеция. Мъжкият турнир ще започне на 9 септември и ще достигне своята кулминация на 26 септември в Милано, като мачове ще се играят в Италия, България, Финландия и Румъния.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google