Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Александър Василев достигна до първи финал на двойки при мъжете в турнирите на Международната федерация по тенис

Александър Василев достигна до първи финал на двойки при мъжете в турнирите на Международната федерация по тенис

  • 29 май 2026 | 17:15
  • 74
  • 0
Александър Василев достигна до първи финал на двойки при мъжете в турнирите на Международната федерация по тенис

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Василев достигна до първи финал на двойки при мъжете във веригата от турнири на Международната федерация по тенис ITF. 19-годишният Василев и сърбинът Стефан Попович спасиха три мачбола и победиха представителите на домакините Владо Янкан и Новак Новакович с 5:7, 7:5, 11-9 след 94 минути игра на полуфиналите на надпреварата на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Те изоставаха с 6:9 точки в решаващия шампионски тайбрек, но с пет поредни разигравания реализираха обрат.

В спора за трофея утре Василев и Попович ще срещнат поставените под номер 3 Антон Аржанкин (Русия) и Бенджамин Джордж (Канада).

Българският тийнейджър е полуфиналист и в надпреварата на сингъл.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от Тенис

Иван Иванов: Детството свърши, време е за преход. Свещената трева ме амбицира!

Иван Иванов: Детството свърши, време е за преход. Свещената трева ме амбицира!

  • 29 май 2026 | 11:55
  • 3322
  • 7
17-годишният Мойз Куаме изравни постижение на великия Рафаел Надал

17-годишният Мойз Куаме изравни постижение на великия Рафаел Надал

  • 29 май 2026 | 10:29
  • 3681
  • 1
Виктория Мбоко се класира за третия кръг в Париж след обрат

Виктория Мбоко се класира за третия кръг в Париж след обрат

  • 29 май 2026 | 09:57
  • 1467
  • 0
Синер: Не си спомням кога за последно съм се чувствал толкова зле!

Синер: Не си спомням кога за последно съм се чувствал толкова зле!

  • 29 май 2026 | 08:56
  • 4806
  • 8
Валерия Гърневска е полуфиналистка на ITF турнир в Румъния

Валерия Гърневска е полуфиналистка на ITF турнир в Румъния

  • 29 май 2026 | 08:35
  • 605
  • 0
Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

  • 29 май 2026 | 15:06
  • 6495
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

  • 29 май 2026 | 16:50
  • 7445
  • 10
Венци: Да не си хабят мастилото - нека подкрепят отбора, аз пари от Славия не взимам

Венци: Да не си хабят мастилото - нека подкрепят отбора, аз пари от Славия не взимам

  • 29 май 2026 | 16:33
  • 3999
  • 5
Бивш капитан на ЦСКА стана шеф на Пирин (Благоевград)

Бивш капитан на ЦСКА стана шеф на Пирин (Благоевград)

  • 29 май 2026 | 13:58
  • 15121
  • 11
ЦСКА се раздели с двама български национали

ЦСКА се раздели с двама български национали

  • 29 май 2026 | 11:07
  • 21038
  • 86
Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

  • 29 май 2026 | 15:06
  • 6495
  • 2
Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

  • 29 май 2026 | 10:57
  • 26515
  • 9