Динко Динев е четвъртфиналист на сингъл в Кайзери

Динко Динев достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

22-годишният българин, който е поставен под номер 6, елиминира Хитеш Чаухан (Индия) с 6:2, 6:4 за малко над час игра.

Динев осъществи два пробива и направи пет аса в първия сет, повеждайки в общия резултат. Във втората част българинът изостана с 3:4, но спечели три поредни гейма и се класира за четвъртфиналната фаза.

Там той ще се изправи срещу победителя от мача между квалификанта Хенри Джеферсън (Великобритания) и Вардан Манукян (Русия).

Другият българин в надпреварата Виктор Марков отпадна от втория в схемата Ромен Фокон (Белгия) с 3:6, 5:7.

