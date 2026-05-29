Четирикратната шампионка Ига Швьонтек се класира за четвъртия кръг в Париж

Четирикратната шампионка от „Ролан Гарос“ Ига Швьонтек се класира за четвъртия кръг на френския турнир от Големия шлем.

24-годишната полякиня, която е поставена под номер 3, се справи със сънародничката си Магда Линете с 6:4, 6:4 за час и 27 минути на корта. В предишните си седем участия на клея в Париж, Швьонтек само веднъж е отпаднала преди четвъртфиналите, а през миналия сезон отстъпи в полуфиналната фаза от водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка (Беларус).

Into the second week ✌️



Watch how Iga Swiatek got it done against Magda Linette ↘️#RolandGarros pic.twitter.com/rIbnTZ839T — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2026

Така в следващия кръг Ига Швьонтек ще играе срещу 15-ата в схемата Марта Костюк (Украйна), която елиминира Виктория Голубич (Швейцария) с 6:4, 6:3 в мач, продължил час и 40 минути игра. В срещите между Швьонтек и Костюк, полякинята не е допускала поражение, но двете не са се срещали от август 2024-та и скорошната форма е на страната на украинката.

В друг мач от днес Сиюй Ван (Китай) победи Юлия Стародубцева (Украйна) с 6:3, 7:5, слагайки край на похода на украинката, която отстрани втората поставена Елена Рибакина (Казахстан) в миналия кръг.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google