Пол Мание записа трета победа в Обиколката на Италия

Пол Мание от отбора на Соудал Куик-Степ записа третата си етапна победа в 109-ото издание на Обиколката на Италия.

Французинът, който спечели първия и третия етап на Джирото, които се проведоха на територията на България, триумфира с финален спринт в 18-ия етап от състезанието - 171 километра от Фай дела Паганела до Пиеве ди Солиго, с което си върна и първото място в класирането за цикламеното трико.

Мание бе изведен по чудесен начи от съотборника си Яспер Щойвен във финалните метри, а леко стеснената финална отсечка му даде и най-добрата позиция за спринта, от която конкурентите му нямаше как да го свалят.

Времето, с което Мание пресече финалната линия, бе 3 часа, 46 минути и 50 секунди, а такова бе то и на цялата основна група. Втори и трети остана италианците Едоардо Дзамбанини (Бахрейн-Викториъс) и Джонатан Милан (Лидл-Трек).

Jasper Stuyven deserves half of Magnier's victory today, he was just perfect. 🎩 First he took Paul under his wing, delivered him perfectly after the corner and then the cherry on the cake, made Milan waste pedals to pass him. Masterpiece. #GirodItalia pic.twitter.com/O6zBM89bL7 — Mihai Simion (@faustocoppi60) May 28, 2026

Еквадорецът Джонатан Нарваес, който бе носител на цикламеното трико в днешния ден, завърши на 18-о място и така не успя да увеличи актива си, тъй като само първите 12 получиха точки на финала в Пиеве ди Солиго. Така Мание вече има 195 точки - с 37 повече от Нарваес само три етапа преди края на Джиро д'Италия.

В генералното класиране размествания не настъпиха, след като претендентите за розовата фланелка използваха етапа като изцяло преходен. Датчанинът Йонас Вингегор (Висма-Лийз а байк) остава лидер в класирането с комфортен аванс от 4 минути и 3 секунди пред австриеца Феликс Гал (Декатлон) и 4:27 минути пред нидерландеца Таймен Аренсман (Инеос). Вингегор е лидер и при катерачите, като там има 81 точки аванс пред италианеца Джулио Чиконе (Лидл-Трек).

В петък за участниците в Джирото предстои един от най-тежките планински етапи - 151 километра от Фелтре до Алеге, в който ще бъдат преминати пет категоризирани височини, включително и прохода Дуран.

