  Априлия обяви официално новия си генерален спонсор в MotoGP

  • 29 май 2026 | 13:48
Заводският отбор на Априлия обяви официално началото на партньорството си с производителя на енергийни напитки Monster Energy, който е новият генерален спонсор на тима от Ноале.

Договорът между двете страни е многогодишен, а тяхната съвместна работа стартира още от провеждащата се този уикенд Гран При на Италия. На този етап логата на Monster Energy ще са видими на моторите на Марко Бедзеки и Хорхе Мартин, а от сезон 2027 името на компанията за енергийни напитки ще бъде част и от официалното наименование на отбора на Априлия.

„Много се радваме да обявим това партньорство с глобална компания като Monster Energy, която ще е с нас като главен спонсор през 2026 и ще стане част от нашето име от догодина. Това споразумение представлява достигането на важен етап за Априлия и коронясването на нашия път към успеха.

„Поради тази причина ние сме много горди с тази колаборация, която допълнително ще подсили амбицията на нашия проект. Бих искал да благодаря за доверието, което ни гласуват. Ние ще направим всичко по силите си, за да гарантираме, че то ще се отплати, започвайки тази нов обща страница“, обясни главният изпълнителен директор на Априлия Рейсинг Масимо Ривола.

Както е известно догодина Бедзеки, който е спонсориран лично от Monster Energy, ще продължи да се състезава за Априлия. Очаква се негов съотборник да бъде друг пилот на Monster Energy, а именно Франческо Баная, който ще заеме мястото на Хорхе Мартин. Мартинатора принципно е атлет на Ред Бул, но не е много ясно дали неговите отношения с австрийците ще продължат предвид новия спонсор на неговия тим.

Снимки: Gettyimages

