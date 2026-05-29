Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ейре
  3. Ейре победи Катар, фенове два пъти прекъсваха мача

Ейре победи Катар, фенове два пъти прекъсваха мача

  • 29 май 2026 | 02:13
  • 258
  • 0
Ейре победи Катар, фенове два пъти прекъсваха мача

Ейре победи с 1:0 Катар в предпоследната си проверка преди началото на Световното първенство. Двубоят се игра на "Авиа Стейдиъм" в Дъблин, а попадението беше дело на Нейтън Колинс в 5-ата минута. Защитникът на Брентфорд се разписа с глава след центриране на Джак Мойлън.

На два пъти през първото полувреме срещата беше спирана от фенове на домакините, които развяха палестински знамена и хвърлиха на терена тенис топки.

Секунди преди почивката Мойлън остави ирландците с човек по-малко, след като получи червен картон за грубо нарушение. В 78-ата минута Алмоез Али от Катар също беше изгонен, след като удари в лицето противников футболист.

Последната контрола на Ейре е на 6 юни срещу Канада. На същата дата Катар ще премери сили с Ел Салвадор.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб

От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб

  • 29 май 2026 | 00:04
  • 4394
  • 224
Шевченко разкритикува Пирло и Матераци за визитата им в Русия

Шевченко разкритикува Пирло и Матераци за визитата им в Русия

  • 28 май 2026 | 21:34
  • 2456
  • 17
Бернардо Силва подписва с Барса до дни

Бернардо Силва подписва с Барса до дни

  • 28 май 2026 | 21:22
  • 4743
  • 10
Лошият сезон в Реал Мадрид ще лиши Мастантуоно от участие на Световното, твърдят в Аржентина

Лошият сезон в Реал Мадрид ще лиши Мастантуоно от участие на Световното, твърдят в Аржентина

  • 28 май 2026 | 21:14
  • 4385
  • 6
Наполи и Алегри си стиснаха ръцете, постигнато е споразумение

Наполи и Алегри си стиснаха ръцете, постигнато е споразумение

  • 28 май 2026 | 19:57
  • 4996
  • 4
Гулит: Милан е голямо разочарование, надявам се Модрич да остане, не знам какво си мисли Леао

Гулит: Милан е голямо разочарование, надявам се Модрич да остане, не знам какво си мисли Леао

  • 28 май 2026 | 19:17
  • 6282
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Септември (Сф) уби надеждите на Янтра за елита след обрат и груба вратарска грешка

Септември (Сф) уби надеждите на Янтра за елита след обрат и груба вратарска грешка

  • 28 май 2026 | 18:56
  • 43936
  • 170
От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб

От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб

  • 29 май 2026 | 00:04
  • 4394
  • 224
Сензация в Париж! Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

Сензация в Париж! Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

  • 28 май 2026 | 17:34
  • 17535
  • 46
Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

  • 28 май 2026 | 15:27
  • 26541
  • 108
Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

  • 28 май 2026 | 16:21
  • 17311
  • 26
Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

  • 28 май 2026 | 16:34
  • 23553
  • 33