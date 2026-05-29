Ейре победи Катар, фенове два пъти прекъсваха мача

Ейре победи с 1:0 Катар в предпоследната си проверка преди началото на Световното първенство. Двубоят се игра на "Авиа Стейдиъм" в Дъблин, а попадението беше дело на Нейтън Колинс в 5-ата минута. Защитникът на Брентфорд се разписа с глава след центриране на Джак Мойлън.

На два пъти през първото полувреме срещата беше спирана от фенове на домакините, които развяха палестински знамена и хвърлиха на терена тенис топки.

Секунди преди почивката Мойлън остави ирландците с човек по-малко, след като получи червен картон за грубо нарушение. В 78-ата минута Алмоез Али от Катар също беше изгонен, след като удари в лицето противников футболист.

Последната контрола на Ейре е на 6 юни срещу Канада. На същата дата Катар ще премери сили с Ел Салвадор.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google