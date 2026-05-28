Награждават Карлос Насар за спортист на месец април
Параолимпийските игри в Лос Анджелис 2028 ще бъдат най-мащабните в историята

Организаторите на Лос Анджелис 2028 обявиха официално програмата за Параолимпийските игри и те ще бъдат най-мащабните в историята, съобщава агенция Ройтерс. Надпреварата за хора с увреждания ще продължи две седмици, а в нея ще има 23 спорта, 560 комплекта медали и повече от 1 100 часа активни състезания.

Параолимпиадата ще бъде проведена на 20 спортни арени в седем зони в Калифорния. Церемонията по откриването е насрочена за 15 август 2028 и състезанията ще продължат до 27 август.

"Параолимпиадата събира елитни спортисти от цял свят и е надпревара, която трябва да се види от всички. Лос Анджелис ще организира легендарен турнир, който ще включва повече спортисти и повече състезателни дни от всякога", заяви представителката на организаторите Джанет Еванс.

Състезанията на Параолимпиадата ще започнат още преди церемонията по откриването с ръгби в колички на 13 август, последвано от други дисциплини ден по-късно. Организаторите гарантират, че няма да има елиминирани спортисти преди церемонията.

В Лос Анджелис ще дебютират четири дисциплини. Една от тях е паракатеренето, което бе включено в олимпийската програма през 2024. Други две са тенис на маса и триатлон, които ще бъдат разширени с женски категория. Плуването пък вече ще включва щафета за хора с отклонения в психичното развитие.

Организаторите добавят, че Параолимпиадата ще бъде с рекорден брой участници и разпределението им по полове ще бъде балансирано - 45% от тях ще бъдат дами, което е скок с 3% от Париж 2024. В спортове като стрелба с лък, боча, джудо, вдигане на тежести, тенис на маса и триатлон се очаква за първи път да има пълно равенство в разпределението на квоти за мъже и жени.

Лос Анджелис обещава, че финалният уикенд ще бъде най-големият в историята на Параолимпиади. 26 август официално е брандиран като "Супер събота" и ще предложи 15 финални сесии, както и повече от 50 комплекта медали в 12 спорта. Ден по-късно ще има седем финални сесии и 20 комплекта медали, което не се е случвало от Атланта 1996.

Билетите за Параолимпиадата ще бъдат пуснати в продажба през 2027.

