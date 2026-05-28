Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите в Сингапур

Стефани и Габриела Стоеви записаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на силния международен турнир "HSBC BWF World Tour Super 750" в Сингапур с награден фонд 1 милион долара.

Европейските шампионки, които са поставени под номер 8 в основната схема, победиха Патарин Емварисрисакул и Сариса Джанпенг (Тайланд) с 21:8, 21:13 за 28 минути.

Утре за място на полуфиналите сестрите ще играят с четвъртите поставени в схемата и номер 4 в световната ранглиста Цзя И Фан и Чжан Шу Сян (Китай).

През следващата седмица Стефани и Габриела Стоеви ще участват на турнира "HSBC BWF World Tour Super 1000" в Джакарта (Индонезия) с награден фонд 1 450 000 долара.