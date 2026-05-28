Пабло Кукарцев подсили ще играе в Ченстохова

Аржентинска мощ пристига в Ченстохова. Поредното ново попълнение на куба преди сезон 2026/27 – новият диагонал на полския Норвид (Ченстохова) е Пабло Кукарцев. Опитният аржентински национал прекара последния сезон в италианския гранд Кучине Лубе (Чивитанова), с който спечели сребърните медали в първенството на Италия и се състезава на най-високо европейско ниво в Шампионската лига.

Норвид (Ченстохова) продължава последователно да изгражда състава си за сезон 2026/27. Новият състезател на клуба от Ченстохова е Пабло Кукарцев – високият 203 сантиметра аржентински диагонал, който трябва да бъде основна фигура в офанзивната мощ на „синьо-гранатовите".

33-годишният волейболист, роден в Буенос Айрес, е добре позната фигура на феновете на международния волейбол. Той прекара последния сезон в един от най-титулуваните клубове в Европа – Кучине Лубе (Чивитанова). Преди това е играл във Франция, Белгия, Испания, Русия и Аржентина, като е печелил трофеи в почти всяка страна, в която е бил.

В колекцията си от отличия той има титла на Белгия, Купа на Белгия, Суперкупа на Белгия, две титли на Испания, Купа на Испания и Купа на Франция. В индивидуален план многократно е отличаван като най-добър диагонал и MVP на различни първенства.

От години Кукарцев е и важна част от националния отбор на Аржентина. С националната фланелка той спечели титлата на Южна Америка. Представи се много силно и по време на Волейболната лига на нациите (VNL) през 2025 г. В турнира той отбеляза 129 точки за Аржентина, от които 114 в атака при ефективност от близо 48 процента.

Новият диагонал на Норвид не крие, че възможността да играе в ПлусЛига е била изключително примамлива за него.

„ПлусЛига винаги ми е изглеждала като много силно, конкурентно и интересно първенство. Когато се появи възможността да премина в Норвид и да играя в Полша, решението беше много лесно“, призна аржентинецът.

Кукарцев обаче подчертава, че успехът не се дължи само на индивидуалностите.

„Няма значение колко силен и добър е един играч – ако не играете като отбор и не сте обединени в трудните моменти, няма значение за кой клуб играеш, защото така или иначе ще губиш. Трябва да бъдем отбор!“

Трансферът на Кукарцев е ясен сигнал, че след неуспешния сезон Норвид иска да се върне на пътя на развитието и изграждането на стабилен отбор. Самият играч вече се обърна и към феновете в Ченстохова.

„Бях щастлив и развълнуван, че Норвид ми даде възможност да бъда част от отбора и да изпитам какво е да играеш в толкова страхотна лига като ПлусЛига. Бих искал залата ни винаги да е пълна, изпълнена с енергията и силата на всички фенове на Норвид.“

В Ченстохова всички се надяват, че опитът и класата на аржентинеца ще бъдат важен елемент от офанзивната мощ на отбора в предстоящия сезон на ПлусЛига.

