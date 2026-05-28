Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Награждават Карлос Насар за спортист на месец април
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Пабло Кукарцев подсили ще играе в Ченстохова

Пабло Кукарцев подсили ще играе в Ченстохова

  • 28 май 2026 | 14:25
  • 261
  • 0

Аржентинска мощ пристига в Ченстохова. Поредното ново попълнение на куба преди сезон 2026/27 – новият диагонал на полския Норвид (Ченстохова) е Пабло Кукарцев. Опитният аржентински национал прекара последния сезон в италианския гранд Кучине Лубе (Чивитанова), с който спечели сребърните медали в първенството на Италия и се състезава на най-високо европейско ниво в Шампионската лига.

Норвид (Ченстохова) продължава последователно да изгражда състава си за сезон 2026/27. Новият състезател на клуба от Ченстохова е Пабло Кукарцев – високият 203 сантиметра аржентински диагонал, който трябва да бъде основна фигура в офанзивната мощ на „синьо-гранатовите“.

Пабло Кукарцев се сбогува с Лубе: Тук се чувствах като у дома си!
Пабло Кукарцев се сбогува с Лубе: Тук се чувствах като у дома си!

33-годишният волейболист, роден в Буенос Айрес, е добре позната фигура на феновете на международния волейбол. Той прекара последния сезон в един от най-титулуваните клубове в Европа – Кучине Лубе (Чивитанова). Преди това е играл във Франция, Белгия, Испания, Русия и Аржентина, като е печелил трофеи в почти всяка страна, в която е бил.

В колекцията си от отличия той има титла на Белгия, Купа на Белгия, Суперкупа на Белгия, две титли на Испания, Купа на Испания и Купа на Франция. В индивидуален план многократно е отличаван като най-добър диагонал и MVP на различни първенства.

От години Кукарцев е и важна част от националния отбор на Аржентина. С националната фланелка той спечели титлата на Южна Америка. Представи се много силно и по време на Волейболната лига на нациите (VNL) през 2025 г. В турнира той отбеляза 129 точки за Аржентина, от които 114 в атака при ефективност от близо 48 процента.

Новият диагонал на Норвид не крие, че възможността да играе в ПлусЛига е била изключително примамлива за него.

„ПлусЛига винаги ми е изглеждала като много силно, конкурентно и интересно първенство. Когато се появи възможността да премина в Норвид и да играя в Полша, решението беше много лесно“, призна аржентинецът.

Кукарцев обаче подчертава, че успехът не се дължи само на индивидуалностите.

„Няма значение колко силен и добър е един играч – ако не играете като отбор и не сте обединени в трудните моменти, няма значение за кой клуб играеш, защото така или иначе ще губиш. Трябва да бъдем отбор!“

Трансферът на Кукарцев е ясен сигнал, че след неуспешния сезон Норвид иска да се върне на пътя на развитието и изграждането на стабилен отбор. Самият играч вече се обърна и към феновете в Ченстохова.

„Бях щастлив и развълнуван, че Норвид ми даде възможност да бъда част от отбора и да изпитам какво е да играеш в толкова страхотна лига като ПлусЛига. Бих искал залата ни винаги да е пълна, изпълнена с енергията и силата на всички фенове на Норвид.“

В Ченстохова всички се надяват, че опитът и класата на аржентинеца ще бъдат важен елемент от офанзивната мощ на отбора в предстоящия сезон на ПлусЛига.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Нов формат и засилена конкуренция в женския волейбол през сезон 2026/2027

Нов формат и засилена конкуренция в женския волейбол през сезон 2026/2027

  • 28 май 2026 | 14:01
  • 477
  • 0
Националките под 18 години стартираха подготовката преди Европейското първенство

Националките под 18 години стартираха подготовката преди Европейското първенство

  • 28 май 2026 | 12:16
  • 587
  • 1
Металург запазва либерото си и за новия сезон в efbet Супер Волей

Металург запазва либерото си и за новия сезон в efbet Супер Волей

  • 27 май 2026 | 19:17
  • 1372
  • 1
Център на Берое стана съотборник на Вени Антов в Туркоа

Център на Берое стана съотборник на Вени Антов в Туркоа

  • 27 май 2026 | 18:21
  • 1400
  • 0
Световен вицешампион с България ще играе в силен отбор в Италия

Световен вицешампион с България ще играе в силен отбор в Италия

  • 27 май 2026 | 17:23
  • 3971
  • 2
Посланик Стоян Михайлов посрещна волейболните националки в Аржентина

Посланик Стоян Михайлов посрещна волейболните националки в Аржентина

  • 27 май 2026 | 16:46
  • 1496
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Награждават Насар за спортист на април

Награждават Насар за спортист на април

  • 28 май 2026 | 14:15
  • 945
  • 1
Септември (Сф) и Янтра определят последния участник в efbet Лига за следващия сезон

Септември (Сф) и Янтра определят последния участник в efbet Лига за следващия сезон

  • 28 май 2026 | 07:21
  • 13388
  • 23
Сбогува ли се Майкон с Левски? Бранителят със силни думи: Горд съм, че бях част от това

Сбогува ли се Майкон с Левски? Бранителят със силни думи: Горд съм, че бях част от това

  • 28 май 2026 | 10:52
  • 11077
  • 41
Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

  • 28 май 2026 | 09:06
  • 7734
  • 0
Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

  • 28 май 2026 | 09:32
  • 17315
  • 40
Верен на традицията: Неймар отново е контузен, участието му на Мондиала е под въпрос

Верен на традицията: Неймар отново е контузен, участието му на Мондиала е под въпрос

  • 28 май 2026 | 11:32
  • 7910
  • 8