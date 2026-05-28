Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Награждават Карлос Насар за спортист на месец април
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Нов формат и засилена конкуренция в женския волейбол през сезон 2026/2027

Нов формат и засилена конкуренция в женския волейбол през сезон 2026/2027

  • 28 май 2026 | 14:01
  • 468
  • 0
Нов формат и засилена конкуренция в женския волейбол през сезон 2026/2027

Българска федерация по волейбол беше домакин на работна среща между ръководството на Национална волейболна Демакс+ лига жени и представители на клубовете. Основен акцент в дискусиите беше развитието на женското първенство и новият формат на шампионата, който ще влезе в сила от сезон 2026/2027.

През новия сезон в Демакс+ Суперлига ще участват 12 отбора, сред които Марица, Левски София, ЦСКА, ЦПВК, Славия и още водещи клубове от страната.

Новият формат предвижда шампионатът да премине през три отделни фази, като идеята е да се повиши конкуренцията и да се увеличи броят на стойностните и оспорвани двубои през целия сезон.

Първата фаза ще се проведе във формат „всеки срещу всеки“ в един двубой. Натрупаните точки ще определят крайното класиране и разделението на отборите в първа и втора шестица. Форматът има за цел да осигури повече равностойни срещи, по-висока спортна стойност на мачовете и засилена конкуренция във всяка част на таблицата.

Във втората фаза тимовете в двете шестици ще играят помежду си на разменено гостуване. Отборите, завършили от първо до шесто място в първата шестица, ще се класират директно за третата - елиминационна фаза, към която ще се присъединят и първите два тима от втората шестица.

Третата фаза на шампионата започва с четвъртфинални плейофи, които ще се проведат във формат „две победи от три мача“. В полуфиналите и финалната серия победителите ще бъдат определени по системата „три победи от пет срещи“.

Последният отбор в крайното класиране на Демакс+ Суперлига ще изпада директно. Шампионът на Демакс+ Висша лига ще печели право на участие в елита през следващия сезон, а 11-ият в Суперлигата и вторият във Висшата лига ще играят плейаут за място в първото ниво.

Новосформираната Висша лига вече излъчи първия си шампион - Волейболна академия Стойчев и Казийски. През следващия сезон участие във второто ниво ще вземат Спартак, Етрополе, Бдин Вида, Лъвски сърца, Хебър 24, Троян Волей и Разлог, като последните два клуба ще направят дебют в лигата.

Първият вицепрезидент на БФВ и генерален партньор на Демакс+ лига жени Петър Кънев подчерта сериозния напредък в развитието на женското направление през последните години.

„Преди пет години състоянието на женския волейбол - както по отношение на организацията, така и на броя участници - беше незадоволително. Тогава имаше само три отбора, а днес те вече са общо 21 в двете лиги, включително и в новосформираната през миналия сезон Висша лига. Това е успех, но и посока за развитие“, заяви Кънев.

Той допълни, че през следващите сезони фокусът ще бъде върху подобряване организацията на клубовете и повишаване качеството на състезателките. По думите му финансирането за Суперлигата и Висшата лига за новия сезон е обезпечено, а ръководството на НВЛ жени продължава активно да работи по привличането на нови партньори.

Административният директор на Българска федерация по волейбол Станислав Николов също отчете положителния тон на срещата и подчерта, че диалогът с клубовете е ключов за развитието на женския волейбол.

„Новият формат на Суперлигата е път към развитие, който трябва да бъде следен и анализиран в следващите месеци“, коментира Николов.

Той допълни, че за втора поредна година женското направление ще разполага с две нива на първенството, като се очаква още един клуб да потвърди участието си във Висшата лига.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Националките под 18 години стартираха подготовката преди Европейското първенство

Националките под 18 години стартираха подготовката преди Европейското първенство

  • 28 май 2026 | 12:16
  • 586
  • 1
Металург запазва либерото си и за новия сезон в efbet Супер Волей

Металург запазва либерото си и за новия сезон в efbet Супер Волей

  • 27 май 2026 | 19:17
  • 1372
  • 1
Център на Берое стана съотборник на Вени Антов в Туркоа

Център на Берое стана съотборник на Вени Антов в Туркоа

  • 27 май 2026 | 18:21
  • 1400
  • 0
Световен вицешампион с България ще играе в силен отбор в Италия

Световен вицешампион с България ще играе в силен отбор в Италия

  • 27 май 2026 | 17:23
  • 3971
  • 2
Посланик Стоян Михайлов посрещна волейболните националки в Аржентина

Посланик Стоян Михайлов посрещна волейболните националки в Аржентина

  • 27 май 2026 | 16:46
  • 1495
  • 0
Еджзаджъбашъ представи Ива Дудова

Еджзаджъбашъ представи Ива Дудова

  • 27 май 2026 | 16:10
  • 1179
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Награждават Насар за спортист на април

Награждават Насар за спортист на април

  • 28 май 2026 | 14:15
  • 933
  • 1
Септември (Сф) и Янтра определят последния участник в efbet Лига за следващия сезон

Септември (Сф) и Янтра определят последния участник в efbet Лига за следващия сезон

  • 28 май 2026 | 07:21
  • 13368
  • 23
Сбогува ли се Майкон с Левски? Бранителят със силни думи: Горд съм, че бях част от това

Сбогува ли се Майкон с Левски? Бранителят със силни думи: Горд съм, че бях част от това

  • 28 май 2026 | 10:52
  • 11050
  • 41
Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

  • 28 май 2026 | 09:06
  • 7725
  • 0
Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

  • 28 май 2026 | 09:32
  • 17297
  • 40
Верен на традицията: Неймар отново е контузен, участието му на Мондиала е под въпрос

Верен на традицията: Неймар отново е контузен, участието му на Мондиала е под въпрос

  • 28 май 2026 | 11:32
  • 7881
  • 8