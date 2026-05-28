Националките под 18 години стартираха подготовката преди Европейското първенство

Националният отбор на България по волейбол за жени под 18 години започна подготовката си за предстоящите международни турнири през лятото. Селекционерът Атанас Петров събра 21 волейболистки за лагер в София, който ще продължи до 14 юни.
Подготовката на тима ще се проведе в периода 27 май - 14 юни в София, като тренировките ще бъдат в зала "Христо Ботев" и залата на Левски София.
На 14 юни националките ще отпътуват за Полша, където ще изиграят три приятелски срещи - на 15, 16 и 17 юни.
След контролите в Полша отборът ще замине директно за Албания за участие в Балканското първенство, което ще се проведе от 19 до 23 юни 2026 година. В турнира България ще срещне отборите на Сърбия, Турция и Албания.
На 24 юни тимът ще се завърне в София, след което ще продължи подготовката си на лагер до 29 юни.
На 29 юни българският национален отбор ще отпътува за Европейското първенство, което ще се проведе в Литва и Латвия. Българките са в група с отборите на Литва, Германия, Унгария, Нидерландия, Финландия, Гърция и Франция.
Разширен състав на България:
Разпределители
Вяра Иванова - Марица
Елица Кунева - ЦСКА
Ивайла Рикова - Левски София
Виолина Димитрова - ЦПВК
Емона Здравкова - Миньор Перник
Либеро:
Никол Стефанова - Левски София
Емилия Колева - Левски София
Магдалена Богданова - Левски София
Централни блокировачи:
Цветомира Велчева - Марица
Симона Савова - Левски София
Адирана Алексиева - Левски София
Антония Станиславова - ЦСКА
Елица Георгиева - ЦПВК
Посрещачи:
Една Тодорова - Волда
Катерина Попова - Марица
Ивана Петрова - ЦСКА
Сияна Гендузова - Марица
Зорница Стефанова - Левски София
Красимира Гарова - Левски София
Диагонали:
Божидара Иванова - Левски София
Петя Русинова - Марица