  Sportal.bg
  2. Волейбол
Гигантски скандал! Японски национал в ареста заради дрога

  28 май 2026 | 15:08
Огромен скандал разтърси волейбола на Япония дни преди старта на най-престижния световен турнир - Лигата на нациите. Японският национал Шунихиро Сато бе арестуван и тече производство срещу него. 26-годишният волейболист е разследван по обвинение на притежание на наркотици. Това доведе до моменталното изключване на центъра от състава на Япония.

От Японската волейболна асоциация публикуваха специално съобщение по темата и поднесоха извиненията си на феновете.

"Японската волейболна асоциация (JVA) приема този въпрос много сериозно и искрено се извинява на всички свързани страни и на феновете, които непрекъснато са подкрепяли отбора, за това, че доверието им бе предадено. Освен това, считано от днес (б.р. 28 май), JVA премахна Шунихиро Сато от състава. JVA ще продължи да работи за насърчаване на почтеността във волейболната общност. Още веднъж дълбоко се извиняваме за голямата загриженост и причиненото неудобство на всички свързани със случая, както и на всички фенове", гласи изявлението.

