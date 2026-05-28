Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Шампионите от четири първенства по лека атлетика ще станат ясни този уикенд

Шампионите от четири първенства по лека атлетика ще станат ясни този уикенд

  • 28 май 2026 | 15:14
  • 350
  • 0
Шампионите от четири първенства по лека атлетика ще станат ясни този уикенд

Стадионът на НСА “Васил Левски“ в София ще бъде домакин на натоварен състезателен уикенд за българската лека атлетика. На 30 и 31 май ще бъдат определени шампионите на България в четири национални първенства. Особен акцент в програмата е завръщането на първенството на България за младежи под 23 години. Надпреварата отново намира място в календара след близо две десетилетия пауза. Възстановяването на шампионата дава допълнителна възможност за изява на атлетите в преходната възраст между юношеските и мъжко-женските състезания — период, който често е решаващ за развитието на бъдещите национални състезатели.

Освен титлите при младежите под 23 години, през уикенда ще бъдат определени и шампионите в многобоя при юношите и девойките под 20 години, под 18 години и под 16 години.

Очаква се в състезанията да се включат над 150 атлети от цялата страна. Включването на тези първенства в календара е резултат от предложенията на Треньорските комисии, направени в края на миналата година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Световният рекордьор на 400 метра аут от Диамантената лига в Рабат заради контузия

Световният рекордьор на 400 метра аут от Диамантената лига в Рабат заради контузия

  • 28 май 2026 | 14:42
  • 222
  • 0
Най-бързата жена на Уелс няма да участва на Игрите на Британската общност

Най-бързата жена на Уелс няма да участва на Игрите на Британската общност

  • 28 май 2026 | 14:17
  • 361
  • 0
Чопра ще е в отбора на Индия за Игрите на Британската общност при добро представяне

Чопра ще е в отбора на Индия за Игрите на Британската общност при добро представяне

  • 28 май 2026 | 13:55
  • 246
  • 0
Пламена Миткова говори за смяната на треньора си и за възстановяването от контузията

Пламена Миткова говори за смяната на треньора си и за възстановяването от контузията

  • 28 май 2026 | 11:46
  • 1928
  • 2
Косгей търси реванш в Стокхолм, кенийска бригада се цели в европейска слава

Косгей търси реванш в Стокхолм, кенийска бригада се цели в европейска слава

  • 28 май 2026 | 11:01
  • 548
  • 0
Атлет от Зимбабве постигна 8.75 м в скока на дължина

Атлет от Зимбабве постигна 8.75 м в скока на дължина

  • 28 май 2026 | 10:35
  • 5750
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

  • 28 май 2026 | 15:27
  • 4400
  • 18
11-те на Септември (Сф) и Янтра

11-те на Септември (Сф) и Янтра

  • 28 май 2026 | 15:51
  • 1661
  • 6
Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

  • 28 май 2026 | 16:21
  • 816
  • 0
Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

  • 28 май 2026 | 09:06
  • 9751
  • 0
Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

  • 28 май 2026 | 09:32
  • 20152
  • 56
Верен на традицията: Неймар отново е контузен, участието му на Мондиала е под въпрос

Верен на традицията: Неймар отново е контузен, участието му на Мондиала е под въпрос

  • 28 май 2026 | 11:32
  • 11230
  • 14