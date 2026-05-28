Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Награждават Карлос Насар за спортист на месец април
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Световният рекордьор на 400 метра аут от Диамантената лига в Рабат заради контузия

Световният рекордьор на 400 метра аут от Диамантената лига в Рабат заради контузия

  • 28 май 2026 | 14:42
  • 105
  • 0
Световният рекордьор на 400 метра аут от Диамантената лига в Рабат заради контузия

Световният рекордьор в бягането на 400 метра Уейд ван Нийкерк обяви, че ще пропусне Диамантената лига в Рабат в неделя заради контузия. Той съобщи новината в профилите си в социалните мрежи.

“За съжаление, трябваше да взема разочароващото решение да се откажа от състезанието този уикенд.

Въпреки че очаквах с нетърпение да се състезавам, все още не съм се възстановил напълно от предишната си контузия на квадрицепса. Никога не е лесно да се откажа от състезанието, но знам, че в този момент това е правилното решение.

Благодаря на всички за продължаващата подкрепа и насърчение. Пожелавам на всички спортисти, които се състезават този уикенд, всичко най-добро. Ще се върна скоро”, написа Ван Нийкерк.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Най-бързата жена на Уелс няма да участва на Игрите на Британската общност

Най-бързата жена на Уелс няма да участва на Игрите на Британската общност

  • 28 май 2026 | 14:17
  • 242
  • 0
Чопра ще е в отбора на Индия за Игрите на Британската общност при добро представяне

Чопра ще е в отбора на Индия за Игрите на Британската общност при добро представяне

  • 28 май 2026 | 13:55
  • 199
  • 0
Пламена Миткова говори за смяната на треньора си и за възстановяването от контузията

Пламена Миткова говори за смяната на треньора си и за възстановяването от контузията

  • 28 май 2026 | 11:46
  • 1689
  • 2
Косгей търси реванш в Стокхолм, кенийска бригада се цели в европейска слава

Косгей търси реванш в Стокхолм, кенийска бригада се цели в европейска слава

  • 28 май 2026 | 11:01
  • 516
  • 0
Атлет от Зимбабве постигна 8.75 м в скока на дължина

Атлет от Зимбабве постигна 8.75 м в скока на дължина

  • 28 май 2026 | 10:35
  • 4885
  • 0
Дуплантис дава шанс на младите фенове да го гледат на цена, равна на световния му рекорд

Дуплантис дава шанс на младите фенове да го гледат на цена, равна на световния му рекорд

  • 28 май 2026 | 10:21
  • 1672
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Награждават Насар за спортист на април

Награждават Насар за спортист на април

  • 28 май 2026 | 14:15
  • 959
  • 1
Септември (Сф) и Янтра определят последния участник в efbet Лига за следващия сезон

Септември (Сф) и Янтра определят последния участник в efbet Лига за следващия сезон

  • 28 май 2026 | 07:21
  • 13392
  • 23
Сбогува ли се Майкон с Левски? Бранителят със силни думи: Горд съм, че бях част от това

Сбогува ли се Майкон с Левски? Бранителят със силни думи: Горд съм, че бях част от това

  • 28 май 2026 | 10:52
  • 11086
  • 41
Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

  • 28 май 2026 | 09:06
  • 7740
  • 0
Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

  • 28 май 2026 | 09:32
  • 17320
  • 40
Верен на традицията: Неймар отново е контузен, участието му на Мондиала е под въпрос

Верен на традицията: Неймар отново е контузен, участието му на Мондиала е под въпрос

  • 28 май 2026 | 11:32
  • 7919
  • 8