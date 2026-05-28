Световният рекордьор на 400 метра аут от Диамантената лига в Рабат заради контузия

Световният рекордьор в бягането на 400 метра Уейд ван Нийкерк обяви, че ще пропусне Диамантената лига в Рабат в неделя заради контузия. Той съобщи новината в профилите си в социалните мрежи.

“За съжаление, трябваше да взема разочароващото решение да се откажа от състезанието този уикенд.

Въпреки че очаквах с нетърпение да се състезавам, все още не съм се възстановил напълно от предишната си контузия на квадрицепса. Никога не е лесно да се откажа от състезанието, но знам, че в този момент това е правилното решение.

Благодаря на всички за продължаващата подкрепа и насърчение. Пожелавам на всички спортисти, които се състезават този уикенд, всичко най-добро. Ще се върна скоро”, написа Ван Нийкерк.

