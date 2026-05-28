Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Награждават Карлос Насар за спортист на месец април
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Най-бързата жена на Уелс няма да участва на Игрите на Британската общност

Най-бързата жена на Уелс няма да участва на Игрите на Британската общност

  • 28 май 2026 | 14:17
  • 235
  • 0
Най-бързата жена на Уелс няма да участва на Игрите на Британската общност

Най-бързата жена в историята на Уелс заяви, че е “лудост“ правилата за селекция на нацията да ѝ попречат да се състезава на Игрите на Британската общност през 2026 г. в Глазгоу. В понеделник в Лондон Хана Брайър подобри 44-годишен национален рекорд, пробягвайки 200 метра за 22.79 секунди.

Това време, достатъчно бързо за бронзов медал на последните Игри, обаче е постигнато осем дни след крайния срок за селекцията на отбора на Уелс, който беше определен за 17 май.

Тази дата е с три седмици по-ранна от тази за отбора на Шотландия и с четири седмици по-ранна от крайния срок за атлетите, надяващи се да представят Англия.

28-годишната Брайър сподели, че е съсипана от пропускането на това, което вероятно щеше да бъде последното ѝ участие на Игрите. Междувременно от Welsh Athletics – управляващият орган на спорта – заявиха, че още през март са изразили притеснения, че крайният срок е “изключително ранен“ за лекоатлетите.

В изявление отборът на Уелс посочи, че няма да коментира индивидуални случаи, добавяйки, че пълният процес на селекция е публикуван на уебсайта им “за пълна прозрачност“.

Брайър вече беше покрила норматив “Б“ за Игрите от 23.07 секунди преди крайния срок, но политиката на отбора на Уелс изисква атлетите да подобрят, а не просто да изравнят този стандарт, за да бъдат селектирани.

След това спринтьорката затвърди статута си на най-бързата уелска жена на всички времена, като подобри националния рекорд на 200 метра, поставен от Мишел Скът през 1982 г.

“За нас, уелските атлети, е много трудно, защото на практика трябва да покажем най-добрата си форма през април или май, което е лудост, когато първенството е през август“, каза тя пред BBC Sport Wales.

“Стандартите са трудни, но сравнително справедливи, но трябва да се преразгледа колко рано се определят крайните срокове.“

“Това ме кара да си мисля, че ако бягам тези времена сега, през май, какво ли ще бягам през август, защото оттук нататък резултатите само ще се подобряват.“

Брайър е била само на 16 години, когато се състезава на първите си Игри на Британската общност в Глазгоу и отчаяно е искала да се наслади на последните си в същия град.

“Да бъда във формата, в която съм сега, знаейки, че мога да отида там и да се боря за медал на последните си Игри на Британската общност, е наистина съкрушително“, каза тя.

“Преди четири години в Бирмингам казах, че това ще бъде последното ми участие, а ето ме сега – бягам уелски рекорди и европейски стандарти.“

“Но с развитието на спорта ще ми бъде много трудно да продължа да бягам стандартите, които постигам сега, и след четири години.“

Джеймс Уилямс, главен изпълнителен директор на Welsh Athletics, определи ситуацията като “изключително разочароваща“ за Брайър.

“Още миналия март повдигнахме пред отбора на Уелс въпроса, че крайният срок за номинации е изключително рано в лекоатлетическия сезон. Трябваше да съобразим нашите срокове за номинации с изискванията на отбора на Уелс“, каза той.

“Редица атлети коментираха допълнителното време, предоставено на спортистите от Шотландия и Англия за постигане на необходимите резултати – ако то беше еднакво за цяла Великобритания, сега щяхме да водим съвсем различен разговор.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Чопра ще е в отбора на Индия за Игрите на Британската общност при добро представяне

Чопра ще е в отбора на Индия за Игрите на Британската общност при добро представяне

  • 28 май 2026 | 13:55
  • 198
  • 0
Пламена Миткова говори за смяната на треньора си и за възстановяването от контузията

Пламена Миткова говори за смяната на треньора си и за възстановяването от контузията

  • 28 май 2026 | 11:46
  • 1685
  • 2
Косгей търси реванш в Стокхолм, кенийска бригада се цели в европейска слава

Косгей търси реванш в Стокхолм, кенийска бригада се цели в европейска слава

  • 28 май 2026 | 11:01
  • 515
  • 0
Атлет от Зимбабве постигна 8.75 м в скока на дължина

Атлет от Зимбабве постигна 8.75 м в скока на дължина

  • 28 май 2026 | 10:35
  • 4875
  • 0
Дуплантис дава шанс на младите фенове да го гледат на цена, равна на световния му рекорд

Дуплантис дава шанс на младите фенове да го гледат на цена, равна на световния му рекорд

  • 28 май 2026 | 10:21
  • 1670
  • 0
Над 350 деца се включиха в лекоатлетически турнир в Перник

Над 350 деца се включиха в лекоатлетически турнир в Перник

  • 27 май 2026 | 15:03
  • 1001
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Награждават Насар за спортист на април

Награждават Насар за спортист на април

  • 28 май 2026 | 14:15
  • 935
  • 1
Септември (Сф) и Янтра определят последния участник в efbet Лига за следващия сезон

Септември (Сф) и Янтра определят последния участник в efbet Лига за следващия сезон

  • 28 май 2026 | 07:21
  • 13371
  • 23
Сбогува ли се Майкон с Левски? Бранителят със силни думи: Горд съм, че бях част от това

Сбогува ли се Майкон с Левски? Бранителят със силни думи: Горд съм, че бях част от това

  • 28 май 2026 | 10:52
  • 11053
  • 41
Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

  • 28 май 2026 | 09:06
  • 7725
  • 0
Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

  • 28 май 2026 | 09:32
  • 17301
  • 40
Верен на традицията: Неймар отново е контузен, участието му на Мондиала е под въпрос

Верен на традицията: Неймар отново е контузен, участието му на Мондиала е под въпрос

  • 28 май 2026 | 11:32
  • 7894
  • 8