Чопра ще е в отбора на Индия за Игрите на Британската общност при добро представяне

Олимпийският и световен медалист в хвърлянето на копие Нирадж Чопра може да попадне в индийския отбор за Игрите на Британската общност в Глазгоу, ако се представи добре през юни. Това заяви главният национален треньор Радхакришнан Наир.

Според него се очаква Чопра, който от понеделник ще започне тренировки в Биен (Швейцария) след рехабилитация на контузия в гърба в Турция, да стартира сезона си през юни.

“Нирадж няма никакви проблеми с гърба. Той ще се състезава (през юни). Ако се справи добре, определено ще го изберем... при условие че се представи по-добре от атлетите, които участват тук“, заяви Наир по време на атлетическия турнир на Федерацията на стадион “Бирса Мунда“, който е последното квалификационно събитие за Игрите на Британската общност.

Запитан дали Чопра, който пропусна Игрите на Британската общност през 2022 г., ще може да се състезава и на Игрите на Британската общност, и на Азиатските игри, Наир отговори: “Нека видим как ще се представи през юни.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google