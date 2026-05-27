Център на Берое стана съотборник на Вени Антов в Туркоа

Бившият волейболист на Берое 2016 (Стара Загора) Мехди Бентахер преминава във френския Туркоа. 21-годишният тунизийски център, който прекара последните два сезона при "зелено-белите", е следващото ново попълнение на елитния тим.

Там Бентахер ще е съотборник с национала Венислав Антов, който преподписа договора си с клуба от Северна Франция.

Преди да бъде част от Берое, тунизиецът носеше екипа на един от най-титулуваните отбори в родината си - Клуб Спортив Сфаксиен.

Зад гърба си има и сезон във френския Араго де Сет.