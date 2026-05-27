Лукас Петков и Патрик-Габриел Галчев застават пред медиите, националите с открита тренировка преди двубоя с Черна Гора
Световен вицешампион с България ще играе в силен отбор в Италия

  • 27 май 2026 | 17:23
Световният вицешампион с България Георги Татаров ще продължи кариерата си в италианския гранд Алианц (Милано).

За пристигането му в града от регион Ломбардия съобщи новият треньор на тима Гийермо Фаласка, по време на клубно събитие преди новия сезон.

Специалистът е впечатлен от представянето му по време на двата сезона на Апенините с екипа на Юаса Батъри (Гротадзолина).

В Милано Татаров ще бъде съотборник със звездата Робертланди Симон, който бе представен на пресконференцията.

Робертланди Симон вече е волейболист на Алианц (Милано)

Алианц завърши седми в изминалия сезон в италианския елит.

23-годишният национал пък игра финал и спечели сребърните медали с турския Галатасарай (Истанбул) след приключване на ангажимента си с Гротадзолина.

Преди "италианския" си период Георги бе част от френския Нарбон, а през 2022/2023 осъществи първия си трансфер в чужбина и бе част от турския Алтекма.

До 2022 г. Татаров бе част от тима на ЦСКА. Кариерата му стартира в родния Арда (Кърджали), където именно го забелязват от "червения" клуб.

