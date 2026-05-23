Пабло Кукарцев се сбогува с Лубе: Тук се чувствах като у дома си!

След едногодишен престой аржентинският национал Пабло Кукарцев напуска Кучине Лубе (Чивитанова). Водеща фигура в атака през цялата си кариера, волейболистът прие предизвикателството да се присъедини към италианските вицешампиони през сезон 2025/26, въпреки че знаеше за тактическата схема с трима посрещачи, използвана от треньора Джампаоло Медей.

Диагоналът остави на заден план личната слава, за да допринесе с техническите си умения и опит към отбора, подпомагайки развитието на по-младите си съотборници и винаги показвайки готовност за игра. Високият 203 см гигант се интегрира перфектно в тима и беше един от най-аплодираните играчи от феновете на празненството в края на сезона. С „червено-белите“ той достигна до финала за Скудетото, като помогна на Лубе да се класира за следващото издание на Шампионската лига на CEV и за финалната четворка на Суперкупата Del Monte®.

Пабло Кукарцев (диагонал на Кучине Лубе Чивитанова):

„Възможността да представям този велик клуб ме накара да се чувствам горд. Щастлив съм и за привилегията да споделя игрището със съотборниците си и щаба; всички те ме накараха да се почувствам част от „червено-бялото“ семейство, помагайки ми да израсна и да се усъвършенствам като играч.Семейството ми също се чувстваше прекрасно в Чивитанова. Сбогуваме се с известна тъга, защото се чувствахме като у дома си благодарение на обичта и добротата на хората около нас. Беше удоволствие да живеем в толкова красива среда. Клубът, градът и неговите жители ще останат завинаги в спомените ни.Искам да отправя огромни аплодисменти към цялата публика в „Еуросуоле Форум“. Беше невероятно да се играе в такава гореща и страстна атмосфера благодарение на енергията на нашите фенове. С тяхната подкрепа у дома отборът удвояваше своята енергия и мотивация, защото привържениците ни предаваха цялата си сила и жизненост във всеки мач. Благодаря ви, Лубе в сърцето, за всичко!“

От волейболен клуб Лубе благодарят на Пабло за саможертвата в името на проекта и за професионализма, демонстриран от първия до последния ден. Клубът пожелава на спортиста да спечели много титли като главно действащо лице.

🫶 Dopo un anno in biancorosso l'opposto Pablo Kukartsev è ai saluti

🎙️ "Un privilegio per me aver giocato nella Lube, vi porterò nel cuore!"

👇 Il Club lo ringrazia per il contributo e i sacrifici in nome del gruppo#esserelube #cucinelube #creokitchenshttps://t.co/ubYMSfRGAo pic.twitter.com/WjecQYvey8 — A.S. Volley Lube Civitanova (@VolleyLube) May 22, 2026