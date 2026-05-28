Славия спечели титлата в Първа дивизия при юношите до 16 години

  • 28 май 2026 | 11:00
Славия спечели титлата в Първа дивизия при юношите до 16 години. Мачовете от финалите се изиграха в зала “Дръстър“ в Силистра.

Във финала на турнира столичният тим победи Доростол с 68:58. За Славия Николай Гетов се разписа с 21 точки. Филип Василев (19 борби) и Илия Масов (11 борби, 8 асистенции) отбелязаха по 13, като първият бе избран и за MVP. Мартин Гичев бе най-добър за тима от Силистра със 17 точки и 6 борби. Бойко Калинов (16 борби) и Ростислав Ценов (8 борби) останаха с по 10.

В мача за 3-о/4-о място Свети Георги се наложи над Дунав 2016 Русе с 82:62. Манол Трифонов даде тон на победителите с 34 точки, 10 борби, 7 асистенции и 7 откраднати топки. Божидар Василев финишира с 24 и 16 борби. Ивайло Манолов регистрира 13 и 5 борби. Данаил Тонев бе най-резултатен за отбора от Русе с 31 точки и 6 откраднати топки. Георги Йорданов остави срещу името си 15 и 6 борби.

Снимка: БК Славия

