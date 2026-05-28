Ига Швьонтек коментира горещините на "Ролан Гарос"

Задушаващите жеги по време на първата седмица от тазгодишното издание на „Ролан Гарос“ добавиха ново предизвикателство пред тенисистите, като някои състезателки, сред които Ига Швьонтек (Полша) и Елина Свитолина (Украйна), заявиха, че успехът ще бъде за този, който се приспособи най-добре в хода на турнира.

По подобие на по-голямата част от западна Европа, тази година температурите във Франция са по-високи от обичайните за месец май, а стойностите на термометрите на кортовете в Париж надскочиха 30 градуса по Целзий.

Жегата във френската столица отстъпва на условията, при които са свикнали да играят тенисистите на Откритото първенство на Австралия през януари. В горещината, обаче, топката отскача по-високо от сухия клей и лети по-бързо, което прави задачата на състезателите по-трудна, отколкото на твърдата настилка в Мелбърн.

Четирикратната шампионка от „Ролан Гарос“ Ига Швьонтек смята, че условията не отговарят на нормата и очаква още промени преди турнирът от Големия шлем да достигне своята кулминация.

„Като цяло времето обикновено е доста различно тук, но това няма значение. Според мен това ще се промени във втората част на турнира. Предполагам, че този, който се справи с условията, ще спечели“, каза полякинята, цитирана от агенция Ройтерс.

„Мисля, че в тениса свикваш с това. Всеки ден е различна история. Дори когато играеш на същия турнир, можеш да играеш вечер, или през нощта. Условията са напълно различни. Не можеш да контролираш времето... винаги е трудно за нас. Когато е толкова горещо, се опитваш да оцелееш, не само да играеш срещу опонента, но и срещу условията“, заяви Елина Свитолина, след победата с 6:0, 6:4 срещу Кейтлин Кеведо (Испания).