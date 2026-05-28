Ига Швьонтек коментира горещините на "Ролан Гарос"

  • 28 май 2026 | 13:05
Задушаващите жеги по време на първата седмица от тазгодишното издание на „Ролан Гарос“ добавиха ново предизвикателство пред тенисистите, като някои състезателки, сред които Ига Швьонтек (Полша) и Елина Свитолина (Украйна), заявиха, че успехът ще бъде за този, който се приспособи най-добре в хода на турнира.

По подобие на по-голямата част от западна Европа, тази година температурите във Франция са по-високи от обичайните за месец май, а стойностите на термометрите на кортовете в Париж надскочиха 30 градуса по Целзий.

Жегата във френската столица отстъпва на условията, при които са свикнали да играят тенисистите на Откритото първенство на Австралия през януари. В горещината, обаче, топката отскача по-високо от сухия клей и лети по-бързо, което прави задачата на състезателите по-трудна, отколкото на твърдата настилка в Мелбърн.

Четирикратната шампионка от „Ролан Гарос“ Ига Швьонтек смята, че условията не отговарят на нормата и очаква още промени преди турнирът от Големия шлем да достигне своята кулминация.

„Като цяло времето обикновено е доста различно тук, но това няма значение. Според мен това ще се промени във втората част на турнира. Предполагам, че този, който се справи с условията, ще спечели“, каза полякинята, цитирана от агенция Ройтерс.

„Мисля, че в тениса свикваш с това. Всеки ден е различна история. Дори когато играеш на същия турнир, можеш да играеш вечер, или през нощта. Условията са напълно различни. Не можеш да контролираш времето... винаги е трудно за нас. Когато е толкова горещо, се опитваш да оцелееш, не само да играеш срещу опонента, но и срещу условията“, заяви Елина Свитолина, след победата с 6:0, 6:4 срещу Кейтлин Кеведо (Испания).

Новак обясни защо никога няма да бъде треньор

